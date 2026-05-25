В суд передано уголовное дело против группы из трёх человек, которых обвиняют в производстве и перевозке крупных партий психотропных веществ. По версии следствия, в Латгалии действовала полноценная подпольная лаборатория, где изготавливали амфетамин, мефедрон и другие наркотики.

Прокуратура направила в Рижский районный суд уголовное дело против организованной группы, обвиняемой в незаконном обороте психотропных веществ в особо крупных объёмах.

По делу проходят двое мужчин и женщина. Следствие считает, что группа занималась изготовлением, хранением, перевозкой и подготовкой к продаже различных наркотических веществ.

По данным прокуратуры, один из обвиняемых вместе с сообщниками организовал работу подпольной лаборатории в Аугшдаугавском крае. Для этого были закуплены оборудование, химические вещества и материалы, необходимые для производства наркотиков.

Следствие утверждает, что в лаборатории производились амфетамин, метамфетамин, мефедрон и α-пирролидиновалерофенон. Всего, по данным полиции, там изготовили не менее 13,7 килограмма психотропных веществ.

Такие объёмы обычно рассматриваются правоохранителями как производство, ориентированное не на личное употребление, а на дальнейшее распространение. Именно поэтому обвинения связаны не только с хранением, но и с подготовкой к реализации наркотиков.

Во время расследования Государственная полиция обнаружила и изъяла произведённые вещества прямо в лаборатории. Кроме того, у одного из обвиняемых дома в Стопиньском крае нашли почти полкилограмма вещества с высоким содержанием кокаина, а также марихуану.

Отдельный эпизод связан с перевозкой наркотиков. По версии следствия, один из обвиняемых вывез психотропные вещества из лаборатории и передал автомобиль другому участнику группы в Даугавпилсе. Позже машину остановила полиция.

В автомобиле обнаружили более 18 килограммов спрятанных психотропных веществ. Оба мужчины, как утверждается, в момент задержания находились под воздействием наркотиков.

Следствие также считает, что один из мужчин и женщина участвовали в легализации преступно полученных денег. Часть материалов по делу выделена в отдельное производство.

В последние годы латвийские правоохранительные органы всё чаще сообщают о выявлении подпольных нарколабораторий за пределами Риги — в том числе в небольших населённых пунктах и сельских районах. Такие производства стараются размещать вдали от внимания окружающих.

Теперь дело предстоит рассмотреть суду, который и примет решение о виновности обвиняемых.