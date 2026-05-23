Государственная полиция Латвии объявила в розыск 16-летнего Виктора Волосова, который утром 23 мая ушел из дома в Риге и до сих пор не вернулся. У подростка имеются проблемы со здоровьем.
Государственная полиция просит помощи жителей в поисках без вести пропавшего Виктора Волосова 2009 года рождения.
По информации правоохранителей, подросток около 7:00 утра 23 мая вышел из своего места жительства в Риге и с тех пор его местонахождение неизвестно.
В полиции отмечают, что у юноши имеются проблемы со здоровьем, поэтому поиски считаются особенно важными.
Правоохранители призывают откликнуться всех, кто может знать, где находится Виктор, или видел его после исчезновения.
Информацию просят сообщать по телефону 112.
Подобные случаи полиция регулярно публикует в соцсетях, поскольку именно распространение информации среди жителей часто помогает быстрее найти пропавших людей.
#policijameklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Viktoru Volosovu, kurš 23. maijā ap pulksten 07.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā un līdz šim brīdim nav atgriezies. Jaunietim ir veselības problēmas.— Valsts policija (@Valsts_policija) May 23, 2026
