Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге пропал подросток с проблемами со здоровьем — полиция просит помощи в поисках 0 184

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виктор Волосов
ФОТО: пресс-фото

Государственная полиция Латвии объявила в розыск 16-летнего Виктора Волосова, который утром 23 мая ушел из дома в Риге и до сих пор не вернулся. У подростка имеются проблемы со здоровьем.

Государственная полиция просит помощи жителей в поисках без вести пропавшего Виктора Волосова 2009 года рождения.

По информации правоохранителей, подросток около 7:00 утра 23 мая вышел из своего места жительства в Риге и с тех пор его местонахождение неизвестно.

В полиции отмечают, что у юноши имеются проблемы со здоровьем, поэтому поиски считаются особенно важными.

Правоохранители призывают откликнуться всех, кто может знать, где находится Виктор, или видел его после исчезновения.

Информацию просят сообщать по телефону 112.

Подобные случаи полиция регулярно публикует в соцсетях, поскольку именно распространение информации среди жителей часто помогает быстрее найти пропавших людей.

×
Читайте нас также:
#Рига #полиция #Латвия #поиск #безопасность #соцсети #информация #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Огонь и опасность батарей
Изображение к статье: Пожар в Резекне
Изображение к статье: Сгоревший Maserati
Изображение к статье: Метеозонд с грузом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожилой мужчина в аптеке
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди на Бастионной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент Украины Владимир Зеленский
В мире
Изображение к статье: Тулси Габбард.
В мире
Изображение к статье: Авария на предприятии по производству пластиковых деталей.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Выставка Many Shades of Grès
Культура &
Изображение к статье: Пожилой мужчина в аптеке
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди на Бастионной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент Украины Владимир Зеленский
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео