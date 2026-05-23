Взрыв на шахте в Китае унес десятки жизней: число погибших продолжает расти 0 79

В мире
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китайские спасатели.

На севере Китая произошла одна из самых крупных шахтных трагедий последних лет. В результате мощного взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси погибли по меньшей мере 90 человек, еще более ста пострадали после отравления токсичными веществами.

В результате взрыва газа на китайской угольной шахте погибли по меньшей мере девяносто человек, сообщает NOS.

По меньшей мере 90 человек погибли в результате взрыва газа на угольной шахте на севере Китая, сообщили китайские власти через государственное информационное агентство Синьхуа. Более ста человек также были госпитализированы после вдыхания токсичного вещества.

Авария произошла в пятницу вечером на угольной шахте Люшэньюй в провинции Шаньси. По данным китайских СМИ, взрыв газа произошел во время работы под землей 247 шахтеров.

Как сообщает агентство Синьхуа, для оказания помощи в спасательных работах в угольную шахту направлены 345 спасателей. Вход в шахту узкий и небольшой, поэтому спасатели могут спускаться только небольшими группами. Это затрудняет поиски последних пропавших без вести. Число погибших может возрасти.

Первоначально власти сообщили, что в безопасное место был эвакуирован 201 человек. Неясно, была ли эта цифра неверной или же в шахте на самом деле находилось больше людей, чем предполагалось ранее.

Несмотря на ужесточение государственных правил безопасности в последние годы, в Китае участились аварии на шахтах. Особенно в крупных угольных провинциях регулярно происходят аварии из-за взрывов газа, обрушений и неадекватных мер безопасности.

Провинция Шаньси известна как один из важнейших регионов Китая по добыче угля.

По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, президент Китая Си Цзиньпин призвал власти «приложить все усилия» для оказания помощи пострадавшим и проведения поисково-спасательных операций. Он также потребовал расследования причин взрыва газа.

Владельцы шахты и лица, ответственные за безопасность, арестованы, сообщают государственные СМИ.

#катастрофа #безопасность #Си Цзиньпин #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
