Новое правительство Венгрии решило отказаться от планов выхода из Международного уголовного суда. Решение отменяет курс, объявленный кабинетом Виктора Орбана после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что новое правительство отзывает намерение страны выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом глава правительства сообщил в соцсети X, не раскрывая пока дополнительных деталей решения.

Таким образом Венгрия отказывается от курса, объявленного в 2025 году правительством Виктора Орбана. Тогда Будапешт начал процедуру выхода из Римского статута — международного договора, на основании которого работает МУС.

Если бы решение вступило в силу, Венгрия стала бы первой и единственной страной Евросоюза, покинувшей Международный уголовный суд.

Выход должен был окончательно вступить в силу 2 июня 2026 года. Однако новое правительство решило остановить процесс.

МУС, базирующийся в Гааге, занимается расследованием наиболее тяжёлых международных преступлений — включая геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Конфликт вокруг суда резко обострился после того, как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с обвинениями в военных преступлениях в секторе Газа.

Именно это решение Орбан использовал как главный аргумент для выхода Венгрии из суда. Во время визита Нетаньяху в Будапешт венгерский лидер тогда заявил, что МУС якобы превратился в «политический инструмент».

Для Евросоюза возможный выход Венгрии из МУС был крайне чувствительной темой, поскольку речь шла бы о первом подобном прецеденте внутри ЕС. Сейчас решение нового правительства воспринимается как один из первых заметных сигналов изменения внешнеполитического курса страны после смены власти.

При этом Будапешт и раньше занимал особую позицию по отношению к суду. Хотя Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут, власти утверждали, что из-за конституционных особенностей страна формально не обязана исполнять решения МУС.

Пока неизвестно, будут ли власти Венгрии предпринимать дополнительные шаги для полного пересмотра прежней политики в отношении суда.