Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый премьер Венгрии отменил выход страны из Международного уголовного суда 0 20

В мире
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг Венгрии и здание Международного уголовного суда в Гааге

Иллюстрация: BB.lv/AI.

ФОТО: скриншот видео TV3

Новое правительство Венгрии решило отказаться от планов выхода из Международного уголовного суда. Решение отменяет курс, объявленный кабинетом Виктора Орбана после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что новое правительство отзывает намерение страны выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом глава правительства сообщил в соцсети X, не раскрывая пока дополнительных деталей решения.

Таким образом Венгрия отказывается от курса, объявленного в 2025 году правительством Виктора Орбана. Тогда Будапешт начал процедуру выхода из Римского статута — международного договора, на основании которого работает МУС.

Если бы решение вступило в силу, Венгрия стала бы первой и единственной страной Евросоюза, покинувшей Международный уголовный суд.

Выход должен был окончательно вступить в силу 2 июня 2026 года. Однако новое правительство решило остановить процесс.

МУС, базирующийся в Гааге, занимается расследованием наиболее тяжёлых международных преступлений — включая геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Конфликт вокруг суда резко обострился после того, как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с обвинениями в военных преступлениях в секторе Газа.

Именно это решение Орбан использовал как главный аргумент для выхода Венгрии из суда. Во время визита Нетаньяху в Будапешт венгерский лидер тогда заявил, что МУС якобы превратился в «политический инструмент».

Для Евросоюза возможный выход Венгрии из МУС был крайне чувствительной темой, поскольку речь шла бы о первом подобном прецеденте внутри ЕС. Сейчас решение нового правительства воспринимается как один из первых заметных сигналов изменения внешнеполитического курса страны после смены власти.

При этом Будапешт и раньше занимал особую позицию по отношению к суду. Хотя Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут, власти утверждали, что из-за конституционных особенностей страна формально не обязана исполнять решения МУС.

Пока неизвестно, будут ли власти Венгрии предпринимать дополнительные шаги для полного пересмотра прежней политики в отношении суда.

×
Читайте нас также:
#Виктор Орбан #Израиль #Евросоюз #политика #Венгрия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Беттина Андерсон, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший
Изображение к статье: Угольная шахта в Китае
Изображение к статье: Эйфелева башня
Изображение к статье: Александр Лукашенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сильная женщина.
Люблю!
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика
1
Изображение к статье: Машина скорой помощи
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как быстро и вкусно приготовить яичницу: 4 главных секрета
Люблю!
Изображение к статье: Флаги Ирана и США
В мире
Изображение к статье: Янис Стибелис
Культура &
Изображение к статье: Сильная женщина.
Люблю!
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика
1
Изображение к статье: Машина скорой помощи
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео