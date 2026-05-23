Евросоюз и Мексика подписали обновлённое торговое соглашение, которое снизит пошлины и упростит взаимную торговлю. На фоне тарифной политики США стороны пытаются укрепить экономические связи и уменьшить зависимость от американского рынка.

Европейский союз и Мексика договорились о расширении торгового соглашения, действующего с 2000 года. Новый пакет предусматривает снижение таможенных тарифов, упрощение доступа товаров на рынки и ослабление оставшихся ограничений для инвестиций.

Соглашение было подписано в ходе саммита ЕС—Мексика президентом Мексики Клаудия Шейнбаум и главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Одним из ключевых направлений станет поддержка автомобильной отрасли, которая особенно пострадала из-за тарифной политики президента США Дональд Трамп. Новые условия должны облегчить торговлю автозапчастями между ЕС и Мексикой.

Кроме того, Мексика согласилась признать сотни европейских региональных продуктов, включая пармскую ветчину и сыр рокфор. Соглашение также предусматривает беспошлинный доступ для ряда товаров — в том числе макарон, шоколада, консервированных персиков, картофеля, яиц и некоторых видов продукции из птицы.

Для обычных потребителей это может означать постепенное расширение ассортимента импортных товаров и снижение части издержек для бизнеса. В первую очередь речь идёт о пищевой продукции и промышленных компонентах.

В последние годы и ЕС, и Мексика всё активнее говорят о необходимости диверсифицировать торговлю. Особенно после того, как США начали усиливать тарифное давление на партнёров.

Президент Мексики заявила, что стране важно «открывать новые горизонты» и снижать зависимость от одного рынка. В Брюсселе придерживаются похожей позиции — в ЕС также стремятся уменьшить зависимость от китайских цепочек поставок и нестабильности мировой торговли.

За последние десять лет объём торговли между ЕС и Мексикой вырос примерно на 75%. В Евросоюзе рассчитывают, что новое соглашение ускорит этот процесс и создаст дополнительные возможности для европейских компаний в Северной Америке.

Важно и то, что Мексика остаётся частью соглашения США—Мексика—Канада (USMCA), благодаря которому многие мексиканские товары по-прежнему поставляются в США на льготных условиях. Это делает страну особенно привлекательной для международного бизнеса.

Глава Мексиканского совета по внешней торговле Серхио Контрерас заявил, что Мексика может стать своеобразной платформой между Европой и североамериканским рынком.

Сейчас соглашение рассматривают как часть более широкой перестройки мировой торговли, в которой страны пытаются снизить зависимость от одного крупного партнёра и обезопасить свои поставки.