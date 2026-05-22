Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Барселона вдвое повысит налог для пассажиров круизных лайнеров 0 36

В мире
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Барселона на Рождество

Мэр Барселоны Хауме Кольбони заявил, что городской совет ускорит введение повышенного туристического налога для пассажиров круизных лайнеров. Новый сбор в размере 8 евро с человека будет действовать уже в ближайшие месяцы вместо постепенного повышения до 2029 года, как планировалось ранее.

По словам Кольбони, такие туристы создают серьезную нагрузку на инфраструктуру и коммунальные службы города, но при этом приносят ограниченную экономическую выгоду.

Власти также намерены сократить количество круизных терминалов в порту Барселоны с семи до пяти. В перспективе мэрия рассматривает возможность практически полного отказа от краткосрочных заходов круизных лайнеров.

"Туризм должен служить городу, а не наоборот", - подчеркнул Кольбони. Он отметил, что власти делают ставку на "качественный туризм", в частности деловые поездки, а не на массовый поток туристов.

Кроме того, городские власти продолжают реализацию плана по отказу от краткосрочной аренды жилья к 2028 году.

По данным администрации порта, в 2025 году Барселона приняла рекордные 832 круизных судна и около 3,9 млн пассажиров, оставаясь крупнейшим круизным портом Европы и Средиземноморья.

×
Читайте нас также:
#налоги #туризм #инфраструктура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Итамар Бен-Гвир.
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
Изображение к статье: Презервативы.
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Пианистка"
Культура &
Изображение к статье: Мужчины пользуются туалетом во время эксперимента
Техно
Изображение к статье: Криеву сала.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Пациентка у гинеколога.
Люблю!
Изображение к статье: Семья в продуктовом магазине
В мире
Изображение к статье: Люди в убежище
Политика
Изображение к статье: Кадр из фильма "Пианистка"
Культура &
Изображение к статье: Мужчины пользуются туалетом во время эксперимента
Техно
Изображение к статье: Криеву сала.
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео