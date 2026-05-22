Мэр Барселоны Хауме Кольбони заявил, что городской совет ускорит введение повышенного туристического налога для пассажиров круизных лайнеров. Новый сбор в размере 8 евро с человека будет действовать уже в ближайшие месяцы вместо постепенного повышения до 2029 года, как планировалось ранее.

По словам Кольбони, такие туристы создают серьезную нагрузку на инфраструктуру и коммунальные службы города, но при этом приносят ограниченную экономическую выгоду.

Власти также намерены сократить количество круизных терминалов в порту Барселоны с семи до пяти. В перспективе мэрия рассматривает возможность практически полного отказа от краткосрочных заходов круизных лайнеров.

"Туризм должен служить городу, а не наоборот", - подчеркнул Кольбони. Он отметил, что власти делают ставку на "качественный туризм", в частности деловые поездки, а не на массовый поток туристов.

Кроме того, городские власти продолжают реализацию плана по отказу от краткосрочной аренды жилья к 2028 году.

По данным администрации порта, в 2025 году Барселона приняла рекордные 832 круизных судна и около 3,9 млн пассажиров, оставаясь крупнейшим круизным портом Европы и Средиземноморья.