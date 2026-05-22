Подземный город Хельсинки: как Финляндия готовится к кризисам 0 48

В мире
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гражданские подземные убежища Хельсинки.

Гражданские подземные убежища Хельсинки, включая комплекс «Мерихака», стали объектом повышенного интереса иностранных делегаций, изучающих финскую систему гражданской защиты.

В Хельсинки огромные подземные убежища, построенные под финской столицей, привлекают все большее число иностранных делегаций, приезжающих изучить модель гражданской защиты, ставшую стратегически важной в международном контексте, отмеченном войнами на Украине и Ближнем Востоке.

Среди посетителей были украинские муниципальные чиновники, впечатленные размерами гражданского убежища «Мерихака», способного вместить до 6000 человек. По данным финских властей, этот подземный комплекс, ставший витриной опыта страны в области безопасности, уже посетили около 800 иностранных делегаций.

Убежище Мерихака, вырытое на глубине 25 метров, занимает примерно 71 000 кубических метров, что эквивалентно семиэтажному офисному зданию. Построенное в 2003 году, оно ежедневно используется как зона отдыха, включающая спортивные площадки, гимнастический зал и детскую игровую площадку.

В случае чрезвычайной ситуации это место можно всего за 72 часа превратить в убежище гражданской обороны. Там можно установить аварийное оборудование, двухъярусные кровати, запасы воды и переносные туалеты, чтобы защитить тысячи людей в случае бомбардировки или крупного нападения.

Cтроительство убежищ остается обязательным под некоторыми крупными жилыми и коммерческими зданиями, что отличает Финляндию от большинства других европейских стран.

Международный интерес к этим инфраструктурным объектам значительно возрос с начала войны на Украине и усиления напряженности в отношениях с Ираном. Финские компании, специализирующиеся на технологиях гражданской защиты и оборудовании двойного назначения, сообщают о существенном увеличении спроса и экспорта.

Финская модель гражданской обороны рассматривается как одна из наиболее развитых в Европе благодаря сочетанию масштабной инфраструктуры и регулярного гражданского использования убежищ. На фоне войн и роста геополитических рисков интерес к таким системам защиты продолжает расти, усиливая внимание к финскому опыту как к возможному образцу для других стран.

#Финляндия #экспорт #инфраструктура #Хельсинки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
