Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру

В мире
Дата публикации: 22.05.2026
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил пятилетний запрет на въезд в Польшу. Решение было принято после публикации видео с задержанными активистами флотилии Global Sumud, среди которых находились и польские граждане.

Об этом сообщил в четверг в соцсети Х глава польского МВД Марцин Кервинский, пишет bb.lv. Причиной такого решения стало поведение Бен-Гвира, который издевался над активистами флотилии Global Sumud, которая была задержана израильскими властями. Среди задержанных были граждане Польши.

На опубликованном в среду Бен-Гвиром видео видно, как он издевается над задержанными активистами флотилии. Там, в частности, показаны несколько десятков активистов, стоящих на коленях на земле, в то время как Бен-Гвир машет израильским флагом и кричит на иврите: "Добро пожаловать в Израиль, здесь мы правим".

Это видео вызвало критику со стороны многих стран. Его осудили польский МИД, а также министерства, в частности, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

"Ненадлежащее обращение с польскими гражданами всегда встретит соответствующую реакцию… Итамару Бен-Гвиру уже официально запрещен въезд в Польшу", – заявил Кервинский.

Он отметил, что вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским уже подписал соответствующие документы, а записи в польских системах уже вступили в силу.

Сикорский вызвал временного поверенного Израиля в Варшаве из-за "неприемлемого поведения представителя израильского правительства".

Скандал вокруг действий израильского министра вызвал международную реакцию и дипломатическое напряжение. Польские власти заявили, что ненадлежащее обращение с гражданами страны не останется без ответа, а инцидент уже привел к официальным мерам со стороны Варшавы.

Автор - Светлана Тихомирова
