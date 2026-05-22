Ральф Шумахер женится на своём партнёре: свадьба пройдёт в Сен-Тропе 0 556

Дата публикации: 22.05.2026
Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .

Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер готовится к свадьбе со своим партнёром Этьеном Буске-Кассань. Церемония состоится в Сен-Тропе и станет частью съёмок документального сериала о жизни пары.

Бывший немецкий пилот "Формулы-1" Ральф Шумахер и его партнер Этьен Буске-Кассань устраивают свадьбу в Сен-Тропе. Шумахеру 50 лет, его будущему супругу - 36, он из Франции.

"Это большой плюс, что мы не говорим на одном языке", - сказал Буске-Кассань газете Neue Osnabrücker Zeitung. "На английском и немецком я не знаю всех тех ругательств, которые можно было бы бросать друг в друга", - добавил он.

"Это не значит, что это не романтично, но и нельзя сказать, что кто-то вставал на одно колено перед другим", - рассказал сам Шумахер агентству dpa о решении жениться. Он дал комментарии перед выходом четырехсерийного документального сериала "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" ("Ральф и Этьен, мы говорим "Да") 21 мая на телеканале Sky.

По словам пары, идея свадьбы скорее пришла из их окружения, друзья часто спрашивали их, когда это произойдет. Буске-Кассань также назвал свадьбу логичным шагом: "Мы всегда говорили о свадьбе и даже назначали дату, но мы как-то просто забыли об этой идее".

В своем заявлении Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань выразили свой энтузиазм по поводу предстоящей свадьбы, но попросили уважать их частную жизнь: «Мы рады подтвердить, что Ральф Шумахер и его партнерша Этьен Буске-Кассань поженятся. Оба они очень рады многочисленным поздравлениям. Ральф и Этьен не будут комментировать свою личную жизнь и благодарим вас за уважение к их частной жизни».

На трехдневном торжестве телекамеры будут постоянно сопровождать пару. "С одной стороны, это нечто очень личное, а с другой - совершенно нормальное", - так рассказал экс-пилот "Формулы-1" Шумахер на презентации сериала в Мюнхене. Документальная картина, по его словам, - это "возможность показать, как мы живем", а также развенчать "определенные предубеждения".

Публичное признание своей ориентации

В июле 2024 года 50-летний Ральф Шумахер публично объявил о своих отношениях с Этьеном Буске-Кассанье, опубликовав фотографию пары в Instagram. Пост быстро привлек внимание европейских СМИ, раскрыв не только его сексуальную ориентацию, но и личность его партнерши.

Ральф Шумахер - младший брат семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Он, как и брат, выступал в "Формуле-1" в 1997-2007 годах, выиграв шесть гонок. Ральф Шумахер был женат на Коре Шумахер, от которой у него родился сын Давид, которому сейчас 24 года.

36-летний Этьен Буске-Кассань активно участвовал во французской политике. Родившись в Вильнёв-сюр-Лот, он занимал должности муниципального советника, советника муниципалитета Гран-Вильнёвуа и регионального советника Новой Аквитании. До завершения политической карьеры в 2020 году, получив 7,83% голосов во втором туре муниципальных выборов в Вильнёв-сюр-Лот, он был связан с Национальным собранием.

История Ральфа Шумахера получила широкий резонанс в СМИ и стала ещё одним примером открытого обсуждения личной жизни известных спортсменов. Пара подчёркивает, что воспринимает свадьбу как естественный шаг и одновременно просит уважать их приватность, несмотря на публичный формат проекта.

Автор - Светлана Тихомирова
