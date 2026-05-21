«Я сохраняю позитивный настрой и надеюсь на лучшее»: экс-невестка Дональда Трампа сообщила об онкологии

Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ванесса Трамп.

Ванесса Трамп, бывшая супруга Дональда Трампа-младшего, сообщила, что у нее диагностирован рак груди и она уже начала лечение.

Как передает bb.lv, о своем состоянии Ванесса рассказала лично в Instagram.

Модель и мать пятерых детей вынуждена бросить все силы на борьбу с опасным заболеванием. Она попросила уважать ее право на приватность и не донимать ее расспросами.

48-летняя экс-невестка президента США Дональда Трампа неспроста не появлялась в соцсетях несколько месяцев. Ванесса Трамп вышла на связь с тревожным сообщением о своем здоровье. Оказалось, что многодетная мать отчаянно борется с онкозаболеванием.

«Я хочу поделиться новостями о своем здоровье. Недавно у меня диагностировали рак молочной железы. Это не та новость, которую кто-то ожидал услышать. Я тесно сотрудничаю со своей медицинской командой, разрабатывая план лечения. Я хотела бы поблагодарить своих врачей за операцию, которую мне сделали в начале этой недели. Я сохраняю позитивный настрой и надеюсь на лучшее, окруженная любовью и поддержкой своей семьи и детей. Спасибо вам за вашу доброту и поддержку, это значит для меня больше, чем я могу выразить. Я прошу уважать мое право на приватность, пока я сосредоточусь на своем здоровье и восстановлении», — написала модель и бывшая жена Дональда Трампа-младшего.

Ванесса и Дональд Трамп-младший.

Подписчики были ошарашены новостью, тем не менее каждый счел нужным поддержать мать пятерых детей в борьбе с коварным недугом. «Молюсь за то, чтобы ты была сильной, и твое скорейшее выздоровление», — отреагировала на признание Иванка Трамп, дочь президента.

В последние месяцы Ванессу Трамп несколько раз видели на публичных мероприятиях вместе с ее нынешним партнером, легендарным гольфистом Тайгером Вудсом. Недавно пара появилась на турнире во Флориде, куда Ванесса пришла вместе с дочерью Кай.

Напомним, в браке с Трампом-младшим блондинка состояла 13 лет. У пары родилось пятеро наследников, но увы, союз распался по инициативе Ванессы. Как стало известно позже, она попросту устала от постоянных разъездов мужа, его невнимания, в том числе и к детям. Масла в огонь подлили и слухи о многочисленных изменах бизнесмена.

Автор - Светлана Тихомирова
