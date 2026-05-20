Радиостанция Radio Caroline извинилась за ошибочное сообщение о смерти короля Великобритании Карла III в прямом эфире. Заявление радио опубликовало в Facebook.

Инцидент произошел днем 19 мая. Как пишет The Independent, Radio Caroline, вещающая в Англии, сделала объявление о смерти Карла IIIи включила гимн «Боже, храни короля».

Затем трансляция прервалась, ведущие объявили о приостановке обычной программы, и радио замолчало на 15 минут.

Менеджер радиостанции Питер Мур объяснил, что инцидент произошел из-за компьютерной ошибки. Ее заметили и трансляцию прервали.

«В нашей главной студии случайно активировалась процедура «Смерть монарха», которую все британские станции держат в готовности, надеясь при этом избежать ее применения», — рассказал он.

Карл III родился 14 ноября 1948 года. Сейчас ему 77 лет. Для своих лет он выглядит вполне здоровым.