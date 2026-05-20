В Латвии намерены юридически признать домашних животных живыми существами

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Собака и котенок

В Латвии готовится принципиальное изменение законодательства в сфере защиты животных. Министерство юстиции продвигает поправки, которые закрепят новый юридический статус питомцев: отныне они официально перестанут считаться вещью или имуществом, получив статус живых существ, находящихся под особой защитой государства.

Эта инициатива - не просто смена терминологии, а попытка перестроить отношение общества к животным. Поводом для реформы стали громкие случаи жестокого обращения, которые в последнее время вызывали волну возмущения по всей стране.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подчеркивает, что в обществе давно изменилось восприятие питомцев: для большинства владельцев они стали полноценными членами семьи и близкими друзьями.

«Животное - это не стол и не стул. С ним нельзя обращаться как с предметом, который можно легко заменить, продать или выбросить», - отмечает министр.

Законопроект опирается на мощную общественную поддержку - петицию с требованием пересмотреть законодательство на платформе Mana Balss подписали более 35 тысяч граждан.

Разрабатываемые поправки не ограничиваются декларациями. Минюст предлагает наделить владельцев правом требовать компенсацию не только за материальный ущерб, но и за моральные страдания, если их питомец был покалечен или убит. Суды должны признать очевидное: потеря домашнего любимца - это глубокая психологическая травма, а не просто финансовый убыток.

Среди других нововведений - запрет на использование домашних животных в качестве залога. Кроме того, ведомство намерено урегулировать юридический статус питомцев в случаях, когда хозяин умирает, не оставив наследников, чтобы животные не оказывались брошенными на произвол судьбы.

Напомним, курс на ужесточение ответственности за преступления против животных в республике уже взят. С июля 2024 года в Латвии действуют жесткие санкции за жестокое обращение. За издевательства, которые привели к гибели или увечью животного, суды могут назначать наказание до пяти лет лишения свободы с последующим запретом на содержание питомцев.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
