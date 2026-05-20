Ушел в запой - сенатору Верховного суда сократят зарплату из-за невыполнения обязанностей 1 292

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2026
LETA
Изображение к статье: Статуя Фемиды
ФОТО: pixabay

Сенатору Верховного суда (AT) Интару Бистерсу за невыполнение служебных обязанностей, связанное с чрезмерным употреблением алкоголя, на один год сократят должностной оклад на 20%. Такое решение принял Дисциплинарный суд.

Как выяснило агентство LETA, дисциплинарное дело было возбуждено после того, как председатель Верховного суда Айгарс Струпишс получил сообщение о том, что в декабре прошлого года Бистерс несколько дней не появлялся на работе, не выполнял свои обязанности и был недоступен.

Из-за его отсутствия с рассмотрения были сняты три дела.

Бистерс не оспаривал, что не исполнял обязанности из-за употребления алкоголя. При этом сенатор просил суд назначить более мягкое наказание, указав, что последствия нарушения были устранены в сравнительно короткий срок, а также что применённое наказание несоразмерно повлияет на размер его будущей специальной пенсии.

Также Бистерс считал, что Дисциплинарная коллегия нарушила принцип равенства и назначила ему более суровое наказание по сравнению с другими дисциплинарными делами.

Кроме того, сенатор просил суд обратиться в Суд Европейского союза с предварительным запросом о том, соответствует ли снижение зарплаты судьи в качестве дисциплинарного наказания праву ЕС и гарантиям независимости судей.

Дисциплинарный суд отклонил эту просьбу, придя к выводу, что конкретное дисциплинарное наказание не угрожает независимости судьи и что Бистерс не представил конкретных аргументов, свидетельствующих об обратном.

Суд подчеркнул, что действия сенатора нельзя сводить лишь к неподписанию трёх решений, поскольку коллеги и руководство суда длительное время не могли с ним связаться, что создавало неопределённость относительно дальнейшего продвижения дел.

Суд также признал, что действия сенатора нанесли ущерб репутации Верховного суда и снизили доверие общества к судебной власти.

Решение обжалованию не подлежит.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
