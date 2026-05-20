Руководитель центра социологических исследований SKDS Арнис Кактиньш в интервью ТВ-24 заметил, что опросы показывают: людей совершенно не интересуют все эти игры в коалиции, красные линии... Более того, это людей даже раздражает. "И если такие этюды с бесконечными составлениями коалиций будут продолжаться, то это уже приведет к такому отвращению, что многие просто не пойдут на выборы!" - предупредил социолог.