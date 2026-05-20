Финансовые проблемы Валкского края вышли на правительственный уровень. Власти и Минфин спорят о причинах кризиса, однако ситуация уже привела к задержкам платежей, росту долгов и постоянному давлению со стороны поставщиков услуг.

Валка стала вторым после Резекне самоуправлением Латвии, финансовое положение которого пришлось обсуждать на уровне правительства, пишет Latvijas Avīze.

По данным Министерства финансов, общие обязательства Валкского края превысили 2 миллиона евро. Самоуправление регулярно задерживает оплату счетов и налогов, а часть долгов необходимо погасить уже в ближайшее время.

Председатель думы Валкского края Вентс Армандс Крауклис признал, что ситуация остается крайне напряженной. По его словам, поставщики услуг ежедневно требуют оплатить счета, а телефоны самоуправления «разрываются от звонков».

В отличие от Резекне, где кризис развивался стремительно, финансовые проблемы Валки накапливались годами. Министерство финансов следит за ситуацией с 2024 года, когда самоуправлению уже пришлось брать краткосрочный заем у государства для стабилизации бюджета.

Одной из главных причин кризиса Минфин считает слишком низкие тарифы на отопление и водоснабжение. По версии министерства, муниципальное предприятие Utilitas Valka фактически дотирует жителей, поскольку плата за услуги не покрывает реальные расходы.

Особенно тяжелой выглядит ситуация с долгами населения. Из более чем 2 миллионов евро обязательств свыше 1 миллиона составляют неоплаченные счета жителей за отопление и воду.

Что важно: проблема касается не только бюджета самоуправления. Если долги продолжают расти, это может повлиять на стабильность коммунальных услуг и финансовое положение муниципальных предприятий.

В руководстве Валки с оценкой Минфина не согласны. Там утверждают, что около 280 тысяч евро — это старые долги десятилетней давности, вернуть которые практически невозможно.

Самоуправление планирует постепенно списывать и сокращать проблемную задолженность примерно на 50 тысяч евро в год.

Однако Минфин обращает внимание, что более 700 тысяч евро долгов являются относительно новыми — с просрочкой до 30 дней. По мнению ведомства, это говорит уже не о старых проблемах, а о продолжающемся ухудшении платежной дисциплины и финансовой ситуации.

В попытке закрыть часть обязательств в этом году самоуправление продало котельную и получило почти полмиллиона евро. Но этих средств хватило лишь на текущие платежи и налоги — общий объем долгов практически не сократился.

На фоне роста коммунальных расходов и сложной экономической ситуации Валка становится еще одним примером того, как финансовые проблемы небольших самоуправлений постепенно выходят на государственный уровень.

Теперь правительству и местным властям предстоит искать баланс между социально приемлемыми тарифами и реальной способностью коммунальной системы работать без постоянных долгов.