«Наконец, москвичи почувствовали, что такое война»

Дата публикации: 19.05.2026
Изображение к статье: Председатель комиссии Сейма по иностранным делам

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце

Депутат Сейма прокомментировала атаку украинских дронов на Москву и Московскую область.

Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Нацобъединение) в интервью ТВ-24, говоря о недавней атаке дронов на Москву и область, отметила, что "наконец-то, москвичи, россияне почувствовали, что такое война". Отвечая на реплику журналиста о недовольстве россиян происходящим, латвийский политик предположила, что "Путин, возможно, не знает, что думает народ".

"Интернетом он не пользуется, а в папочку ему кладут бумагу только с хорошими новостями. Во всяком случае, такое впечатление складывается", - заметила депутат. Высказывания же Путина и его пресс-секретаря о том, что война закончится к осени латвийский политик объяснила попытками успокоить разгоряченную часть общества.

Эдуард Эльдаров
