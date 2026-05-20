Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отдание Пасхи. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 20 мая 2026 года 0 116

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Святой Акакий

20 мая 2026 года произойдет Отдание Пасхи. Это последний день из 49 после главного православного праздника, который считается праздничным.Также в этот день вспоминают святого Акакия Каппадокиянина.

О чем вспоминают в Церкви 20 мая 2026 года

Акакий жил на рубеже II и III веков в Каппадокии (это область на территории современной Турции) и был христианином. Его взросление пришлось на момент самого яростного периода гонений на христиан правящего в тот момент императора Максимиана. Акакий был смелым и умным парнем и быстро делал карьеру в армии, которой решил посвятить жизнь.

В 25 лет он уже дослужился до уровня сотенного в Мартисийскому полку. Но тут его вышестоящему начальнику донесли, что Акакий является тайным христианином. Тогда его схватили, начали планомерно пытать изо дня в день, а ночью заковывали в кандалы. А потом решили отправить его на высший суд в Византию. Акакий шел пешком, изнемогая от ран. Но на привале сумел дрожащим голосом поблагодарить Господа за возможность принять за него страдания. И тут он сам и все, кто следовал с ним, услышали голос с неба, который призывал юношу мужаться.

Когда он дошел до Византии, то опять был заключен в тюрьму. И там другие заключенные регулярно видели, как ночами раны Акакия омывают юноши, от которых идет свет. Разобравшись, что Акакий вовсе не страдает, его приказали избить, а потом обезглавили. При императоре Константине в честь святого Акакия был построен храм, в который были перенесены его мощи. Позже мощи были перенесены в Италию в город Сцилляцию в Калабрии.

Смысл праздника

Этот день напоминает нам, что Господь всегда рядом с нами и всегда сопровождают наш путь.

Традиции богослужения

Совершается служба отдания праздника Пасхи.

Что нужно делать 20 мая 2026 года

Принято умываться собранной заранее дождевой водой.
Хорошо побывать в бане.
Принято заниматься огородными работами, но не посадками.
Хорошо подготовить план на свое ближайшее будущее.
Следует сохранять хорошее настроение.

Что нельзя делать 20 мая 2026 года

Не следует начинать никаких новых работ.
Очень плохо в этот день лениться.
Нельзя купать ребенка никому, кроме его матери.
Нельзя умываться ключевой водой.
Не следует заниматься посадками.

Интересный факт

Хорошо обменяться с соседями семенами. Растения, выращенные из них, должны дать большой урожай.

×
Читайте нас также:
#история #пасха #вера #Латвия #религия #традиции
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Экзамен
Изображение к статье: Дырявая крыша на Центральном вокзале Риги Иконка видео
Изображение к статье: Дроны
Изображение к статье: Левренце

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Левши и правши
В мире
Изображение к статье: Белый дом в Вашингтоне
В мире
Изображение к статье: Екатерина I
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Дональд Трамп.
В мире
Изображение к статье: Щенки
В мире животных
Изображение к статье: Председатель комиссии Сейма по иностранным делам
Политика
3
Изображение к статье: Левши и правши
В мире
Изображение к статье: Белый дом в Вашингтоне
В мире
Изображение к статье: Екатерина I
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео