20 мая 2026 года произойдет Отдание Пасхи. Это последний день из 49 после главного православного праздника, который считается праздничным.Также в этот день вспоминают святого Акакия Каппадокиянина.

О чем вспоминают в Церкви 20 мая 2026 года

Акакий жил на рубеже II и III веков в Каппадокии (это область на территории современной Турции) и был христианином. Его взросление пришлось на момент самого яростного периода гонений на христиан правящего в тот момент императора Максимиана. Акакий был смелым и умным парнем и быстро делал карьеру в армии, которой решил посвятить жизнь.

В 25 лет он уже дослужился до уровня сотенного в Мартисийскому полку. Но тут его вышестоящему начальнику донесли, что Акакий является тайным христианином. Тогда его схватили, начали планомерно пытать изо дня в день, а ночью заковывали в кандалы. А потом решили отправить его на высший суд в Византию. Акакий шел пешком, изнемогая от ран. Но на привале сумел дрожащим голосом поблагодарить Господа за возможность принять за него страдания. И тут он сам и все, кто следовал с ним, услышали голос с неба, который призывал юношу мужаться.

Когда он дошел до Византии, то опять был заключен в тюрьму. И там другие заключенные регулярно видели, как ночами раны Акакия омывают юноши, от которых идет свет. Разобравшись, что Акакий вовсе не страдает, его приказали избить, а потом обезглавили. При императоре Константине в честь святого Акакия был построен храм, в который были перенесены его мощи. Позже мощи были перенесены в Италию в город Сцилляцию в Калабрии.

Смысл праздника

Этот день напоминает нам, что Господь всегда рядом с нами и всегда сопровождают наш путь.

Традиции богослужения

Совершается служба отдания праздника Пасхи.

Что нужно делать 20 мая 2026 года

Принято умываться собранной заранее дождевой водой. Хорошо побывать в бане. Принято заниматься огородными работами, но не посадками. Хорошо подготовить план на свое ближайшее будущее. Следует сохранять хорошее настроение.

Что нельзя делать 20 мая 2026 года

Не следует начинать никаких новых работ. Очень плохо в этот день лениться. Нельзя купать ребенка никому, кроме его матери. Нельзя умываться ключевой водой. Не следует заниматься посадками.

Интересный факт

Хорошо обменяться с соседями семенами. Растения, выращенные из них, должны дать большой урожай.