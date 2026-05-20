Ученые выяснили, что подавляющее большинство людей стали правшами из-за двух ключевых изменений в организме наших далеких предков. Речь идет о переходе к хождению на двух ногах и значительном увеличении размера головного мозга. Результаты научной работы опубликовали в журнале PLOS Biology.

Ученые проанализировали данные о более чем 2000 приматов 41 вида. Используя методы математического моделирования, исследователи проверили несколько основных теорий о происхождении праворукости и леворукости. Они изучили самые разные факторы: использование инструментов, рацион питания, среду обитания, размер тела, социальную структуру, объем мозга и даже особенности движений.

Прямохождение и развитие мозга

Полученные данные предполагают, что именно уникальное сочетание прямохождения и большого, сложного мозга может объяснить, почему у людей развилась такая сильная привязанность к правой руке. Самые ранние гоминиды, такие как ардипитеки и австралопитеки, вероятно, отдавали предпочтение правой руке лишь в незначительной степени, примерно так же, как это делают современные человекообразные обезьяны.

Судя по всему, эта закономерность начала усиливаться лишь с появлением рода Homo, к которому принадлежим и мы. У таких видов, как Homo ergaster, Homo erectus и неандертальцы, предпочтение правой руки проявлялось все сильнее и сильнее по мере эволюции. В конечном итоге это привело к полному доминированию правой руки, которое так характерно для современных людей. История «хоббитов»

Из этого общего правила выбивался только один вид древних людей: Homo floresiensis. Это низкорослый вид, который из-за своих крошечных размеров часто называют «хоббитом». По мнению ученых, у него правостороннее смещение было выражено гораздо слабее, чем у других гоминидов. Эта гипотеза идеально вписывается в общую эволюционную картину, которую они восстановили. Дело в том, что Homo floresiensis имел относительно небольшой по размеру мозг и сохранил многие физические особенности, которые позволяли ему как легко лазать по деревьям, так и ходить прямо. Он не был полностью приспособлен исключительно к прямохождению, как более поздние виды Homo.

Исследователи описали двухэтапный эволюционный процесс, который растянулся на миллионы лет. Сначала переход к прямохождению полностью освободил руки от необходимости участвовать в передвижении по земле или веткам. Это создало новые условия для более специализированного, сложного и, как следствие, асимметричного использования рук. А позже, когда человеческий мозг стал больше, сложнее и сильнее сегментирован, предпочтение правой руки стало гораздо более выраженным и распространенным среди популяции.

Загадка левшей

Ученые до сих пор не до конца понимают, почему леворукость, несмотря на доминирование правой руки, сохранялась на протяжении всей долгой эволюции человека. Какова ее роль и почему она не исчезла вовсе? Также остается открытым вопрос о том, как именно человеческая культура могла способствовать окончательному закреплению праворукости.

Кроме того, исследователей интересует, могут ли схожие предпочтения в отношении использования конечностей, которые наблюдаются у таких далеких от нас животных, как попугаи и кенгуру, указывать на более глубокие, универсальные эволюционные закономерности, общие для самых разных и неродственных видов.