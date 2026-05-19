Бэби-бум в Кинологическом центре погранохраны: восемь щенков проходят подготовку к службе

Дата публикации: 19.05.2026
Изображение к статье: Щенки

В Кинологическом центре Колледжа Государственной погранохраны Латвии произошло пополнение - 10 апреля бельгийская овчарка Hera le Doue родила восемь щенков. Об этом пишут Grani.lv.

Новорождённые щенки уже стали любимцами сотрудников и курсантов колледжа. В учреждении отмечают, что малыши активно социализируются и постепенно знакомятся с будущей служебной средой.

По традиции центра среди сотрудников был организован конкурс на выбор кличек для щенков. Всего было предложено более 140 вариантов имен на букву R - в соответствии с принятой системой, при которой все щенки одного помёта получают имена, которые начинаются на одну и ту же букву алфавита.

В итоге щенки получили имена: мальчики - Rems и Rocky, девочки - Renda, Rada, Roxy, Resta, Reja и Reina. При выборе учитывалось не только звучание, но и соответствие названию питомника «Robežas Sargs».

Как отмечает издание, щенки уже успели привлечь внимание курсантов. Во время обучения будущие пограничники могут участвовать в уходе за собаками и знакомиться с работой кинологической службы, что помогает им лучше понять профессию.

В колледже подчёркивают, что задача кинологической службы - не только выращивание собак, но и подготовка надёжных служебных животных для нужд погранохраны. Специалисты занимаются подбором, воспитанием и начальной дрессировкой, чтобы в будущем собаки были выносливыми, уравновешенными и готовыми к службе.

#животные #погранохрана #конкурс #дрессировка
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
