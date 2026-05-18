Как кошки запоминают людей на всю жизнь: удивительные выводы специалистов 0 233

В мире животных
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как кошки запоминают людей на всю жизнь: удивительные выводы специалистов

Каждому владельцу кошки хочется, чтобы его питомец всегда его помнил.

 

В жизни бывают разные обстоятельства, из-за которых владельцам приходится расставаться со своими питомцами.

Тем не менее, людям сложно представить, что кошка может забыть о них всего за несколько дней.

Кого кошки помнят всегда

Специалисты утверждают, что завоевать любовь кошки не так просто: в отличие от собак, которые могут обожать даже недостойного человека, кошки более избирательны.

Они могут жить с вами долгие годы, не испытывая к вам теплых чувств.

Тем не менее, если кошка действительно полюбила своего владельца, она не будет скрывать свои чувства: питомец встречает хозяина с работы, часто «бодает» его головой и приходит спать рядом.

Кошки, которые любят своих владельцев, могут даже признаться в этом: они садятся напротив и медленно жмурятся, иногда перебирая лапками.

Если вы узнали в этом описании свою историю с кошкой, можете не переживать: ваше животное вряд ли вас забудет.

Однако если кошка просто жила с вами, оставаясь независимой, то, скорее всего, она не будет о вас вспоминать.

