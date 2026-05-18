Каждому владельцу кошки хочется, чтобы его питомец всегда его помнил.
В жизни бывают разные обстоятельства, из-за которых владельцам приходится расставаться со своими питомцами.
Тем не менее, людям сложно представить, что кошка может забыть о них всего за несколько дней.
Кого кошки помнят всегда
Специалисты утверждают, что завоевать любовь кошки не так просто: в отличие от собак, которые могут обожать даже недостойного человека, кошки более избирательны.
Они могут жить с вами долгие годы, не испытывая к вам теплых чувств.
Тем не менее, если кошка действительно полюбила своего владельца, она не будет скрывать свои чувства: питомец встречает хозяина с работы, часто «бодает» его головой и приходит спать рядом.
Кошки, которые любят своих владельцев, могут даже признаться в этом: они садятся напротив и медленно жмурятся, иногда перебирая лапками.
Если вы узнали в этом описании свою историю с кошкой, можете не переживать: ваше животное вряд ли вас забудет.
Однако если кошка просто жила с вами, оставаясь независимой, то, скорее всего, она не будет о вас вспоминать.
