Почему цапля стоит на одной ноге? 0 239

Дата публикации: 16.05.2026
Чтобы не замерзнуть.

 

Цапля охотится на водных животных, долго стоя и оставаясь неподвижной в водоеме. Вода, как правило, холоднее температуры тела птицы. Поскольку ноги не защищены даже перьями, цапля уменьшает их кровоснабжение, чтобы сохранить тепло.

Тем не менее, нельзя слишком долго держать ткани в таком состоянии. Поэтому птица поджимает одну ногу к телу, позволяя крови циркулировать в ней как обычно. Время от времени цапля меняет опорную ногу.

Существует и другая причина: для того чтобы поймать добычу, цапле часто необходимо сделать один-два быстрых шага. Поджатая нога, готовая к движению, позволяет выиграть время — доли секунды, которые могут стать решающими для успешной охоты.

