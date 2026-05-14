Попугаи кеа понимают основы теории вероятностей

В мире животных
Дата публикации: 14.05.2026
Исследования показывают, что попугаи кеа способны оценивать свои шансы на успех и адаптировать свое поведение.

 

Ученые провели эксперимент, в котором попугаи играли в простую игру. В ходе исследования исследователи разместили в нескольких прозрачных коробках определенное количество "счастливых" (черных) и "несчастливых" (разноцветных) палочек.

Во время эксперимента ученые одновременно вытаскивали палочки из контейнеров и держали их в закрытых руках, предлагая попугаям угадать, в какой из них окажется черная палочка. Если попугай успешно справлялся с задачей, он получал кусочек еды, в противном случае — ничего. При этом птицы могли заглянуть внутрь коробок, чтобы "подсчитать" количество черных палочек и оценить вероятность того, что экспериментатор вытянет именно их.

Результаты показали, что попугаи справлялись с задачей не хуже, чем люди или шимпанзе. Они корректно оценивали количество черных палочек в контейнерах и правильно просчитывали вероятность того, что экспериментатор вытянет нужную палочку. Интересно, что попугаи хорошо запоминали биологов, которые их обманывали во время игры, и в дальнейшем отказывались взаимодействовать с ними.

Это открытие о том, что попугаи могут использовать основы статистики, особенно интересно, учитывая, что их мозг значительно меньше по размеру, чем у человека, и имеет совершенно иную структуру. Нейрофизиологи отмечают, что это свидетельствует о том, что для способности мыслить в подобном ключе многослойная кора мозга не является обязательной. Кроме того, данное исследование опровергает мнение о том, что "продвинутые" интеллектуальные способности являются уникальной чертой приматов.

