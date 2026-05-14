США надеются убедить Китай играть более активную роль в ситуации с Ираном

Дата публикации: 14.05.2026
Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает на более активную роль Китая в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива. По словам главы американской дипломатии, действия Ирана угрожают стабильности мировых поставок энергоресурсов и могут ударить по экономике Азии.

США надеются добиться от Китая более активных действий по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Мы надеемся убедить их играть более активную роль в том, чтобы заставить Иран отказаться от того, что они сейчас делают в Персидском заливе ", - заявил Рубио.

Он отметил, что поведение Ирана является "огромным источником нестабильности".

По его мнению, действия Тегерана "угрожают дестабилизировать Азию больше, чем любую другую часть мира, потому что она в значительной степени зависит от поставок энергии через проливы".

Рубио также утверждает, что Китай экономически заинтересован в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, поскольку, если другие страны будут испытывать трудности, "они будут покупать меньше китайской продукции".

"Урегулирование этого вопроса в их интересах", - заключил госсекретарь США.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Заявление главы Госдепа прозвучало на фоне визита Дональд Трамп в Китай, где в четверг должны начаться переговоры с председателем КНР Си Цзиньпин.

Ожидается, что одной из ключевых тем встречи станет ситуация на Ближнем Востоке, включая безопасность морских поставок энергоресурсов через Персидский залив.

По мнению редакции, Вашингтон всё активнее пытается вовлечь Пекин в решение глобальных кризисов, связанных с безопасностью и мировой торговлей. Ситуация вокруг Ормузского пролива показывает, насколько тесно сегодня переплетены геополитика, энергетика и экономические интересы крупнейших мировых держав.

Автор - Светлана Тихомирова
