Российские вооруженные силы утром в четверг нанесли массированный воздушный удар по Киеву. По данным украинских властей, атака велась одновременно беспилотниками и баллистическими ракетами.

«Враг наносит удары по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Во время атаки в разных районах города прогремели взрывы, а силы ПВО продолжали работу над столицей.

В результате падения обломков и попаданий возникли пожары и разрушения, пишет ЛЕТА. В Днепровском районе загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. В Голосеевском районе обломки упали на дорогу. В Оболонском районе повреждены бизнес-центр и квартира на 12-м этаже жилого дома. В Соломенском районе загорелся автомобиль на парковке.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дарницком районе, где после удара обрушились конструкции жилого дома. По данным городской военной администрации, под завалами оказались люди.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки погиб как минимум один человек, еще 16 получили ранения.

Киев в последние недели вновь сталкивается с более интенсивными комбинированными атаками, когда одновременно используются дроны и ракеты. Такая тактика усложняет работу систем ПВО и повышает риск разрушений в городе.

Во время атаки воздушные силы Украины предупреждали о новых ракетах, приближающихся к столице. Сообщалось также о продолжающемся движении ударных беспилотников в сторону Киева и других регионов страны.

Воздушная тревога утром сохранялась не только в столице, но и в ряде других областей Украины.

На фоне продолжающихся ударов украинские власти вновь призывают западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них.

Киев остается одной из главных целей российских воздушных атак с начала полномасштабной войны, однако в последние месяцы интенсивность ночных ударов вновь заметно выросла.