Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Киев подвергся одной из крупнейших воздушных атак последних недель 0 727

В мире
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разрушенный российской ракетой дом в Киеве
ФОТО: пресс-фото

В ночь на четверг российские силы атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. В нескольких районах столицы Украины вспыхнули пожары, разрушены жилые здания, есть погибший и раненые.

Российские вооруженные силы утром в четверг нанесли массированный воздушный удар по Киеву. По данным украинских властей, атака велась одновременно беспилотниками и баллистическими ракетами.

«Враг наносит удары по Киеву беспилотниками и баллистическими ракетами», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Во время атаки в разных районах города прогремели взрывы, а силы ПВО продолжали работу над столицей.

В результате падения обломков и попаданий возникли пожары и разрушения, пишет ЛЕТА. В Днепровском районе загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. В Голосеевском районе обломки упали на дорогу. В Оболонском районе повреждены бизнес-центр и квартира на 12-м этаже жилого дома. В Соломенском районе загорелся автомобиль на парковке.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дарницком районе, где после удара обрушились конструкции жилого дома. По данным городской военной администрации, под завалами оказались люди.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки погиб как минимум один человек, еще 16 получили ранения.

Киев в последние недели вновь сталкивается с более интенсивными комбинированными атаками, когда одновременно используются дроны и ракеты. Такая тактика усложняет работу систем ПВО и повышает риск разрушений в городе.

Во время атаки воздушные силы Украины предупреждали о новых ракетах, приближающихся к столице. Сообщалось также о продолжающемся движении ударных беспилотников в сторону Киева и других регионов страны.

Воздушная тревога утром сохранялась не только в столице, но и в ряде других областей Украины.

На фоне продолжающихся ударов украинские власти вновь призывают западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них.

Киев остается одной из главных целей российских воздушных атак с начала полномасштабной войны, однако в последние месяцы интенсивность ночных ударов вновь заметно выросла.

×
Читайте нас также:
#Украина #беспилотники #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сын экс-президента Венесуэлы рассказал, как Мадуро живёт в американской тюрьме
Изображение к статье: Президент Трамп и председатель СИ
Изображение к статье: Андрей Ермак
Изображение к статье: Карта Ормузского пролива

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео