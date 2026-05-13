Бывший акционер обанкротившегося банка "Snoras" и "Latvijas Krājbanka", а также владелец 47% акций национальной авиакомпании airBaltic Владимир Антонов будет передан Литве после завершения судебных разбирательств во Франции.

Кассационный суд Франции, рассматривавший в среду дело об экстрадиции, отказался принять жалобу Антонова на решение суда нижестоящей инстанции о его выдаче литовской стороне.

"Кассационная жалоба не была принята к рассмотрению. Таким образом, решение Палаты досудебного расследования Апелляционного суда Ренна от 3 апреля стало окончательным", - сообщил в среду представитель суда Пьер Альбер-Рульяк.

Он не стал комментировать причины отказа, отметив, что текст решения будет доступен через несколько дней.

Ранее суд города Ренн по запросу Генеральной прокуратуры Литвы постановил выдать Антонова, однако 7 апреля бизнесмен обжаловал это решение в кассационном порядке.

Антонов был задержан на западе Франции в декабре прошлого года на основании европейского ордера на арест.

В конце января французский суд обязал Литву уточнить условия содержания под стражей, чтобы убедиться в отсутствии угрозы бесчеловечного обращения, особенно с учетом российского гражданства фигуранта.

Владимир Антонов и другой экс-акционер "Snoras" Раймондас Баранаускас признаны виновными в совершении восьми умышленных преступлений. Антонов назван организатором преступной схемы. Суд обязал их возместить ущерб в размере 375,18 млн евро и постановил конфисковать имущество на сумму 105 млн евро.

Апелляционный суд Литвы начнет рассмотрение их дела 29 июня. Прокуратура рассчитывает, что к этому времени Антонов будет доставлен в страну для личного участия в заседаниях.

По данным следствия, Антонов и Баранаускас присвоили активы на сумму 509,18 млн евро, причинив банку и его кредиторам ущерб в размере 466,67 млн евро, и растратили еще 14,5 млн евро.

Правительство Литвы национализировало "Snoras" и приостановило работу банка в ноябре 2011 года. Позже было возбуждено дело о банкротстве банка. В "Latvijas Krājbanka" вскоре была констатирована недостача в размере 100 млн латов (140 млн евро), и в декабре 2011 года Рижский окружной суд объявил банк неплатежеспособным.

Владимир Антонов также в 2011 году признал себя истинным владельцем 47,2% акций авиакомпании airBaltic, заложенных в его Latvijas Krājbanka. По утверждениям Александра Антонова (отца Владимира), их заставили кредитовать airBaltic, угрожая выводом депозитов из Latvijas Krājbanka.