Инвестор и предприниматель Гиртс Рунгайнис считает, что новое правительство Андриса Кулбергса уже в ближайшее время столкнётся с жёсткой проверкой на прочность.

В эфире TV24 он согласился с мнением политолога Филиппа Раевского о том, что многие силы в нынешнем Сейме опасались влияния «Нового Единства», что во многом и привело к нынешней политической конфигурации. По словам Рунгайниса, правительству необходим чёткий план действий с конкретными, измеримыми и выполнимыми целями.

Однако он усомнился, что реализовать задуманное окажется так же легко, как кажется со стороны. По его мнению, многие проблемы выглядят простыми до тех пор, пока не приходится самому сталкиваться с государственной машиной, бюрократией и реальными ограничениями власти.

Говоря о перспективах нового кабинета, Рунгайнис напомнил знаменитую фразу Майка Тайсона: у каждого есть план боя, пока не получил удар по зубам. По его словам, правительство Кулбергса очень скоро «получит по зубам» и столкнётся с первыми серьёзными ударами реальности.

«Тогда и начнётся настоящая борьба», — заявил Рунгайнис. По его мнению, именно после этого станет ясно, сможет ли новое правительство сохранить выбранный курс и не отказаться от поставленных целей под давлением обстоятельств.

Как уже писал Bb.lv, новое правительство Латвии поставило перед собой амбициозные цели.