Спустя десятилетия подпольной жизни один из последних оставшихся на свободе членов «Фракции Красной армии» (RAF) услышала обвинительный приговор. Региональный суд Вердена признал 67-летнюю Даниэлу Клетте виновной в ограблении с отягчающими последствиями, нарушении законов об оружии и других преступлениях. За терроризм и бандитизм Клетте получила срок, суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы.

Из революционерок в бандитки: путь Клетте

Судья счёл доказанным, что Клетте участвовала в вооружённых налётах на инкассаторские машины и супермаркеты. Преступления совершались в период с 1999 по 2016 год на территории Нижней Саксонии и Северного Рейна—Вестфалии.

Её подельниками, по версии следствия, были Буркхард Гарвег и Эрнст-Фолькер Штауб. Оба до сих пор находятся в розыске. Полиция не так давно упустила вследствие собственного разгильдяйства одного из них.

Сама Клетте ушла в подполье в начале 1989–1990 годов. Её поймали только в 2024 году — в съёмной квартире в берлинском районе Кройцберг, где она, по данным следствия, около 20 лет жила под чужим именем. И, в общем-то, наслаждалась жизнью, не зная горя. Скорее всего на украденные деньги.

Суд признал Клетте виновной по нескольким тяжким статьям, включая вымогательское похищение, покушение на него, отягчающее хищническое вымогательство и незаконное хранение оружия.

Клетте получила срок — ультралевые поддержали бандитку

Судебное разбирательство в Вердене с самого начала было окружено общественным резонансом. Кажется, идеи, которыми вдохновлялись красноармейцы, не выдержали проверки временем. Об их смертоносной практике и говорить не приходится, она лишь скомпрометировала их революционный посыл. Но известная своим леворадикальным прошлым, Клетте по ходу суда получила множество выражений солидарности из левых кругов. У временного зала суда в конном зале Вердена прошли протесты в её поддержку.

Когда приговор был оглашён, в зале находились около 50 зрителей. Возникли волнения. Кто-то из зала выкрикнул: «Свобода для Даниэлы». Как видно, бандитизм этих фрондеров не смущает. Да и терроризм. Впрочем, тут скорее повод покричать, чем руководство к действию. Пример Клетте не слишком заразителен.

Несмотря на наличие левого лобби, вердикт оказался относительно жёстким, хотя и немного мягче запроса прокуратуры, требовавшей 15 лет лишения свободы.

Адвокаты подсудимой настаивали на полном оправдании и требовали признать вину лишь в незаконном хранении оружия. Возможно, они пошли навстречу требованиям подзащитной. Но суд их доводы отклонил.

Мы не раз касались этой темы. Сегодня можно сказать, что на длинной истории немецкого терроризма поставлена жирная точка. «Фракция Красной армии» (RAF) — леворадикальная террористическая организация, действовавшая в Германии с 1970‑х по 1990‑е годы. За десятилетия её деятельности от руки террористов гибли десятки людей. Организация, осознав свое идейное банкротство, объявила о самороспуске в 1998 году. Однако отдельные её бывшие члены продолжали преступную деятельность — однако уже без идей, а ради денег, чтобы жить, не отказывая себе ни в чем. Арест и приговор Даниэлы Клетте стал важной вехой. Немцы подводят черту под этой мрачной страницей истории.