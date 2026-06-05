Правительство Сербии не пойдет на поводу у Евросоюза и не станет вводить визовый режим для граждан России. Такое мнение высказал лидер партии «Движение социалистов» Александр Вулин, назвав подобный гипотетический шаг недопустимой подлостью для сербского народа.

Политик выразил уверенность, что Белград продолжит курс на суверенность. «Я не верю, что правительство Сербии введет визы для граждан России. Сербы — слишком великий народ для такой подлости», — подчеркнул он. По словам Вулина, уступка давлению Брюсселя означала бы полный отказ от самостоятельной и свободолюбивой политики, а действующий кабинет министров вошел бы в историю как первое сербское правительство, поддавшееся антироссийской истерии.

Подобное недружественное решение, ничем не спровоцированное со стороны Москвы, неизбежно ударит по политическому и экономическому будущему страны, предупредил политик. Он напомнил, что в таком случае Сербия рискует потерять не только привилегированные условия закупки газа и доступ к обширному российскому рынку, но и безусловную дипломатическую поддержку РФ на международной арене — в первую очередь в принципиальном вопросе защиты Косово и Метохии.

Оценивая дальнейшие геополитические перспективы в случае предательства союзников, Вулин задался вопросом: «Если мы оставим русских братьев, то кто останется нам и кому останемся мы? Если мы введем визы для России, сколько времени нам понадобится, чтобы сделать то же самое и для Китая?».

По его мнению, ущерб от перехода на сторону ЕС против России невозможно измерить одними деньгами. Пойдя на этот шаг, нынешнее поколение сербов навсегда потеряло бы честь, право считаться достойным своих предков и надежду стать гордостью для своих потомков. В завершение Вулин добавил, что братство сербского и русского народов — это не пустая фраза, а подтвержденный веками исторический выбор и общее стремление в будущее.

Ранее сообщалось, что Сербия отказывается от упрощенной процедуры выдачи гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили в стране всего один год. Об этом пишет Financial Times. Такие нормы были в законопроекте, который разработало МВД. Согласно документу, иностранцам, которые год жили в стране по ВНЖ, официально работали в сербской компании или были самозанятыми, предлагалось разрешить подавать заявку на получение сербского гражданства. Сейчас для получения сербского паспорта необходимо прожить в стране не менее пяти лет.

Еврокомиссия предупредила, что в случае принятия законопроекта безвизовый режим с Сербией может быть отменен из-за "рисков безопасности для ЕС". В заявлении ЕК, которое приводит издание, подчеркивается, что европейские власти еще в прошлом году дали "четкие рекомендации" Белграду "отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства за инвестиции".