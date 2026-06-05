Протесты возле иммиграционного центра содержания под стражей Делайни-Холл в Ньюарке (штат Нью-Джерси) не стихают с 22 марта. Демонстрации перерастают в столкновения с правоохранителями, которые применяют слезоточивый газ и дубинки. О том, что происходит в Нью-Джерси и из-за чего, — в материале RTVI.US.

Протесты возле центра начались после того, как заключенные объявили голодовку из-за плохих условий содержания в учреждении. Кроме того, по данным Associated Press (AP), им запретили свидания. Из-за этого учреждение на 1 000 мест, пишет AP, «стало последним очагом сопротивления политике федерального правительства по ужесточению иммиграционного контроля».

Члены Конгресса от Демократической партии из Нью-Йорка сообщили, что условия содержания там ужасны: заключенным дают маленькие порции часто испорченной еды, а их медицинские потребности игнорируются, отмечает AP.

Сам центр подконтролен Министерству внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS). Там отметили, что информация о неблагоприятных условиях содержания является «мифами» политиков. Все задержанные, по заявлению ведомства, находятся в центре согласно «процессуальному порядку» и обеспечиваются «всесторонней медицинской помощью и трехразовым питанием».

«Ни один нарушитель закона в истории человеческой цивилизации не получал такого хорошего обращения, как нелегальные иммигранты <…> Наше меню в Делайни-Холл даже включает широкий ассортимент блюд, таких как фахитас, буррито, джамбалайя, фрукты, овощи, салаты, брауни и торты», — подчеркнули в DHS.

При этом в министерстве уточнили, что центр содержания под стражей не предоставляет «роскошные удобства», а базовые потребности находящихся там лиц удовлетворяются до тех пор, пока нелегалы «не вернутся домой».

Ход протестов

В течение недели число демонстрантов около Делайни-Холл увеличивалось с каждым днем, они начали строить баррикады. На прошлой неделе отрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) около учреждения сменила полиция штата. Ее направила губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл, демократка.

«Я не дам ICE повода расширять операции в нашем штате. По этой причине правоохранительные органы Нью-Джерси создают мирную, защищенную зону протеста в районе за пределами Делайни-Холл», — заявила Шеррилл.

Пока полиция возводила барьеры для защиты от протестующих, агенты ICE, выстроившиеся в ряд перед протестующими, переместились за ограждение по периметру здания. Реакция демонстрантов была неоднозначной. Некоторые устроили сидячую забастовку.

Fox News сообщил, что якобы были обнаружены местные «агитаторы», которые организовали «хорошо продуманную логистическую операцию и поддержку» протестующих. Демонстранты пытались перекрыть доступ к центру, выстроившись в живую цепь и используя мусорные баки, зонты и другие предметы в качестве импровизированных щитов и баррикад. После этого, несмотря на призывы правоохранителей разойтись и введенный мэром Ньюарка Расом Баракой комендантский час, протест продолжился. Это привело к столкновениям с полицией, сообщает CBS News. К толпе двинулись полицейские в защитном снаряжении, а офицеры на лошадях подъехали с другой стороны, окружили толпу и оттеснили ее.

Одному из протестующих предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и создании угрозы другому человеку, остальным — в нарушении общественного порядка и препятствовании правосудию, отмечает NBC News. Несколько человек были арестованы также за хранение оружия.

Генеральный прокурор штата, демократка Дженнифер Дэвенпорт, заявила, что группа людей «пришла на акцию протеста, вооружившись касками, щитами и противогазами», и «намеренно отказалась выполнять неоднократные требования покинуть территорию», за что и была арестована.