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Первую в мире ферму по производству культивированного мяса построили в Голландии 0 116

Lifenews
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мясо

В нидерландской провинции Южная Голландия строится первая в мире ферма, где культивированное мясо будут производить непосредственно на территории действующего сельскохозяйственного предприятия. Уже в 2026 году посетители смогут увидеть процесс выращивания мяса из клеток животных своими глазами.

На западе Нидерландов появилась первая в мире ферма по производству культивированного мяса, сообщает телерадиокомпания NOS.

Ферму находится в деревне Схиплёйден (Южная Голландия). На этой неделе на территории молочной фермы сыровара Корне ван Леувена были установлены первые производственные модули.

Используя стволовые клетки собственных коров, фермер может выращивать мясо в биореакторе на своей ферме. Культивированное мясо стало более доступным по цене, чем на ранних этапах, но пока его употребление в Европе запрещено.

Идея выращивания мяса в лабораторных условиях была впервые предложена исследователем Виллемом ван Эленом. Однако реализовать её удалось лишь в 2013 году, когда физиолог из Маастрихта Марк Пост при финансовой поддержке Google вырастил из стволовых клеток мышечной ткани коровы первый в мире лабораторный гамбургер.

Концепция возникла как ответ на обеспокоенность по поводу страданий животных в условиях интенсивного животноводства.

Новая пилотная установка в Схиплёйдене предназначена для небольшого производства культивированного мяса непосредственно на ферме.

В демонстрационном центре посетители смогут увидеть процесс производства своими глазами и узнать, как создаётся культивированное мясо.

Создатели проекта считают, что культивированное мясо может стать более экологичной и гуманной альтернативой традиционному животноводству. Если эксперимент в Схиплёйдене окажется успешным, подобные фермы могут появиться и в других странах, открывая новую страницу в истории производства продуктов питания.

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#Нидерланды #экология #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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