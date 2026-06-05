Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Просто «Coolberg» какой-то - у Латвии появился премьер с тату, фанат Ницше и мотоциклов 0 133

Политика
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Латвии Андрис Кулбергс

Обычно его можно увидеть в костюме, белой рубашке и с галстуком. Однако у каждого есть время вне работы, и под строгими пиджаками могут скрываться личные особенности.

Изучая фотографии премьера в социальных сетях, на которых он отмечен публично, можно заметить, что в Латвии, возможно, впервые появился премьер-министр с татуировками на обеих руках. Этакий крутой (cool) парень.

Качество снимков оставляет желать лучшего, поэтому все изображения на руках Кулбергса рассмотреть сложно. Однако на одной из фотографий различима татуированная фраза, которую молодое поколение может узнать по песне Келли Кларксон: «Что тебя не убивает, делает тебя сильнее!» Впрочем, автором изречения был старик Ницше...

От бизнеса и моторов — к власти

До прихода в большую политику Андрис Кулбергс был известен прежде всего как предприниматель и автомобильный энтузиаст. Любовь к технике у него семейная: его отец Виктор Кулбергс считается одной из легендарных фигур латвийского автомобильного мира и стоял у истоков создания Рижского Мотормузея.

Согласно декларации должностного лица, Кулбергс владеет внушительной коллекцией техники — в ней числятся автомобили, мотоциклы, квадроцикл и моторная лодка.

Особое место в его жизни занимают мотоциклы. Незадолго до утверждения правительства он публично сожалел, что после вступления в должность, вероятно, придется отказаться от привычных поездок на байке. В последние дни перед голосованием в Сейме будущий премьер даже приезжал на телеинтервью на собственном мотоцикле.

×
Читайте нас также:
#Латвия #бизнес #мотоциклы #социальные сети #автомобили #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Янис Добмрава и его подчиненный - с точки зрения ИИ.
Изображение к статье: Королева Нидерландов Максима
Изображение к статье: Янис Домбрава в Люксембурге
Изображение к статье: Леонтий Мороз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Учитель пишет на доске
Политика
Изображение к статье: Майк Тайсон бьет противника в челюсть
Политика
Изображение к статье: Мясо Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: врач и пациент
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Радикальные манифестанты скрывают свои лица. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Фото: Digi24.
В мире
Изображение к статье: Учитель пишет на доске
Политика
Изображение к статье: Майк Тайсон бьет противника в челюсть
Политика
Изображение к статье: Мясо Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео