Обычно его можно увидеть в костюме, белой рубашке и с галстуком. Однако у каждого есть время вне работы, и под строгими пиджаками могут скрываться личные особенности.

Изучая фотографии премьера в социальных сетях, на которых он отмечен публично, можно заметить, что в Латвии, возможно, впервые появился премьер-министр с татуировками на обеих руках. Этакий крутой (cool) парень.

Качество снимков оставляет желать лучшего, поэтому все изображения на руках Кулбергса рассмотреть сложно. Однако на одной из фотографий различима татуированная фраза, которую молодое поколение может узнать по песне Келли Кларксон: «Что тебя не убивает, делает тебя сильнее!» Впрочем, автором изречения был старик Ницше...

От бизнеса и моторов — к власти

До прихода в большую политику Андрис Кулбергс был известен прежде всего как предприниматель и автомобильный энтузиаст. Любовь к технике у него семейная: его отец Виктор Кулбергс считается одной из легендарных фигур латвийского автомобильного мира и стоял у истоков создания Рижского Мотормузея.

Согласно декларации должностного лица, Кулбергс владеет внушительной коллекцией техники — в ней числятся автомобили, мотоциклы, квадроцикл и моторная лодка.

Особое место в его жизни занимают мотоциклы. Незадолго до утверждения правительства он публично сожалел, что после вступления в должность, вероятно, придется отказаться от привычных поездок на байке. В последние дни перед голосованием в Сейме будущий премьер даже приезжал на телеинтервью на собственном мотоцикле.