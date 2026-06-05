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«Очень неприятно их наблюдать« - Домбрава в Люксембурге требует ужесточить выдачу виз россиянам 0 290

Политика
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава в Люксембурге

Вчера в Люксембурге министры внутренних дел стран ЕС, а c ними и новоиспеченный министр от Латвии Янис Домбрава, обсудили предложение, изложенное в совместном письме Польши, стран Балтии, Норвегии и ещё девяти государств Шенгенской зоны. Авторы документа призывают Евросоюз ограничить возможности российских граждан путешествовать по Европе, пока Россия продолжает войну против Украины.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава поддержал инициативу ряда европейских стран по ужесточению визового режима для граждан России и выступил за введение общеевропейского запрета на въезд для россиян, участвовавших в войне против Украины. В своем Фейсбуке министр отчитался о поездке:

Россияне, в том числе участвовавшие в войне против Украины, представляют угрозу безопасности для всей Европы.

◾️ Было предложено отдельным странам ЕС прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси.

◾️ Латвия присоединится к инициативе Эстонии и внесёт в шенгенский «чёрный список» многих российских военнослужащих, принимавших участие в войне против Украины. Также Латвия призывает Евросоюз включить в этот список всех участников вооружённой агрессии со стороны России.

Мигранты, которые при поддержке белорусских властей пытаются незаконно пересечь границы Латвии, Литвы и Польши.

◾️ В ходе отдельной встречи с еврокомиссаром по вопросам миграции было указано на неудовлетворённость прежней пассивностью ЕС в этом вопросе. По мнению латвийской стороны, необходимы изменения в европейском законодательстве, которые позволят эффективнее противодействовать гибридным угрозам на внешних границах Союза. Еврокомиссар подтвердил, что учтёт требования Латвии о совершенствовании правовой базы ЕС.

◾️ Также прозвучал призыв к Евросоюзу более корректно отражать масштабы миграционного давления на границах, учитывая не только факты незаконного проникновения, но и предотвращённые попытки пересечения границы. Государства, охраняющие внешние рубежи ЕС, должны получать дополнительную поддержку для развития инфраструктуры и усиления кадровых ресурсов.

«Очень неприятно наблюдать, как всё больше российских туристов отдыхают на европейских пляжах и курортах, в то время как в Украине продолжаются ракетные и дроновые удары по мирным жителям», — говорится в упомянутом выше письме.

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#Украина #Латвия #миграция #границы #безопасность #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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