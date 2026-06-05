Новоиспеченный премьер-министр Андрис Кулбергс почти каждый день в социальных сетях публикует своего рода видеоотчет о том, как прошел его рабочий день в новой должности, и чего бы он хотел в системе организации труда правительства изменить. Параллельно и в Сейме начались определенные перемены, связанные со сменой правящей коалиции. Но обо всем по порядку.

Надо чаще встречаться

Итак, премьер Андрис Кулбергс (Объединенный список), столкнувшись с СИСТЕМОЙ, был, мягко говоря, удивлен: мало того, что график премьера забит так, что не продохнуть, так еще и само заседание Кабинета Министров, которое до недавнего времени проходило раз в неделю, по словам премьера, засорено разными второстепенными, техническими вопросами.

Ведь очевидно, что это не уровень правительства – обсуждать правила осеменения крупного рогатого скота и расценки на услуги Службы защиты среды. «Это все можно решить на уровне отраслевого министерства или даже департамента!», – логично заметил А. Кулбергс.

Однако есть законы, которые именно на правительство возлагают обязанности утверждать те или иные нормативы, и поменять это «временному» правительству за четыре-пять месяцев, что оно будет работать, практически невозможно. Поэтому премьер предложил иной выход из ситуации – проводить не одно, а два, а иногда и три заседания Кабмина в неделю.

При этом на первом заседании – по вторникам – рассматривать как раз разные технические документы (нормативы), а по пятницам обсуждать и принимать решения по важным политическим инициативам и законопроектам. «И докладывать по ним должны сами министры, а не приглашенные чиновники и эксперты. Причем, министры должны присутствовать в зале, а не вещать удаленно!», – так о новом распорядке работы сообщил глава правительства.

Отметим, что Кулбергс, ввиду слишком короткого времени, что отведено этому правительству, поручил каждому министру назвать три главных задачи, которые он хочет и может выполнить за те 4-5 месяцев, что будет работать данное правительство. Насколько можно понять, одно из ближайших заседаний правительства будет полностью посвящено обсуждению этих приоритетов каждого министра.

Под личным контролем

Как известно, Кулбергс, вступая в должность, пообещал контролировать и даже взять на себя политическую ответственность за два мега-вопроса из компетенции министерства сообщений — убыточной airBaltic и застрявший Rail Baltica.

Уже в самое ближайшее время руководство airBaltic должно представить бизнес-план, который будет обсуждаться правительством. Впрочем, всем очевидно: даже самый гениальный план не избавит правительство от необходимости очередных вливаний в авиакомпанию. Об этом уже осторожно предупредил и Рихард Козловскис – новый глава министерства сообщений, пересаженный туда из кресла главы МВД,

Новый премьер-министр издал и первое свое распоряжение министру: Кулбергс поручил главе МВД Янису Домбраве разработать основные положения миграционной политики страны. Понятно, что премьер таким образом подыграл министру внутренних дел, ведь Домбрава и его партия давно выступают за ужесточение миграционной политики – в частности, за введение квот на выдачу ВНЖ гражданам третьих стран.

Не приступить к ликвидации

Премьер и особенно его соратник по партии министр финансов Марис Кучинскис не скрывают своего негативного отношения к принятому еще правительством Кариньша решения создать отдельное Министерство климата и энергетики.

«Объединенные», будучи в оппозиции, неоднократно выходили с инициативой о ликвидации этого министерства. Своей позиции они не поменяли и сейчас, однако очевидно, что на столь радикальный шаг у правящих просто нет времени: ликвидация министерства потребует изменений в десятках законов и нормативных актах, а тут еще и Сейм скоро уходит на летние каникулы…

Отметим, что спикер Сейма Дайга Миериня не исключила, что депутатам придется периодически работать и летом – будут созываться, по необходимости, внеочередные пленарные заседания. Например, если правительство все-таки решит «открыть» бюджет-2026 и начать резать расходную часть бюджета и перераспределять средства на другие нужды.

Кстати, о бюджете. На этой неделе бюджетная комиссия «завернула» подготовленный еще отставным правительством Силини план перераспределения (апроприации) средств с тем, чтобы больше денег на те или иные сомнительные проекты получил, в частности, Фонд интеграции общества (ФИО). Теперь этот план прошлого правительства заново придется рассмотреть уже новому правительству. Очевидно сотрудникам ФИО придется затянуть ремни.

Приостановили псевдореформу

Вчера же прямо с повестки дня пленарного заседания был снят пакет из 13 законопроектов, подготовленных отставным правительством Силини в рамках так называемой реформы надзора за небанковским сектором.

Напомним суть этой ненужной реформы, придуманной минфином с подачи Банка Латвии, в том, чтобы отобрать у Центра защиты прав потребителей функцию надзора за небанковскими кредиторами и передать эту функцию Банку Латвии. Против данной реформы выступили и министерство экономики, и сам Центр защиты потребителей, и социальные партнеры правительства и отрасль небанковского кредитования.

И вот теперь, как пояснил на пленарном заседании депутат от премьерской партии Юрис Вилюмс, парламентарии, прежде чем голосовать за передачу пакета законопроектов в бюджетную комиссию, хотят с предлагаемыми изменениями ознакомиться.

Категорически против выступил лидер оппозиционной партии «Прогрессивные» Андрис Шуваевс, заявив, что комиссия по бюджету уже несколько раз предварительно обсуждала этот вопрос и если так затягивать, то можно не успеть рассмотреть этот пакет законопроектов до ухода на летние каникулы.

Ему оппонировал представитель другой оппозиционной фракции – «Латвия на первом месте» – Кристапс Криштопанс: «Против этой реформы выступает и Центр защиты прав потребителей, и сама отрасль. Эти законопроекты правительство Силини одобрило на своем последнем заседании – как будто расчищало стол перед уходом!».

Снятие законопроектов с повестки дня поддержало подавляющее большинство депутатов.

Итак, новое правительство пытается демонстрировать готовность «жить по-новому» или точнее – по-новому управлять. Получится ли? Скоро увидим. А оценку избиратели смогут выставить уже скоро – на парламентских выборах 3-го октября.