Латвия разместила семилетние государственные облигации на сумму один миллиард евро. Интерес инвесторов оказался значительно выше ожидаемого: заявки превысили объём выпуска более чем в два раза.

Латвия привлекла один миллиард евро, разместив на международных финансовых рынках государственные облигации сроком на семь лет. Выпуск состоялся 3 июня, а доходность облигаций составила 3,525% при фиксированной купонной ставке 3,5%.

Как сообщили в Государственной кассе, ценные бумаги приобрели более 70 инвесторов, преимущественно управляющие активами из европейских стран. При этом общий объём заявок превысил 2,4 миллиарда евро, что более чем вдвое превышает объём размещения.

Высокий спрос означает, что международные инвесторы по-прежнему готовы кредитовать Латвию и рассматривают её как надёжного заёмщика. Именно спрос на облигации во многом определяет условия, на которых государство может занимать средства.

Размещение прошло в рамках программы устойчивых облигаций. Такие инструменты предназначены для финансирования проектов, связанных с экологическими и социальными целями.

Это уже второй выпуск подобных облигаций в истории Латвии. Первый состоялся в конце 2021 года, когда государство привлекло 600 миллионов евро через размещение шестилетних облигаций.

Средства нынешнего выпуска планируется направить на финансирование расходов бюджета, связанных с развитием экологически чистого транспорта, сохранением биологического разнообразия, снижением загрязнения окружающей среды, социальной интеграцией и сокращением неравенства.

Что важно знать: речь не идёт о целевом финансировании одного конкретного проекта. Полученные средства используются для покрытия предусмотренных программой государственных расходов, соответствующих принципам устойчивого развития.

Накануне размещения была обновлена Рамочная программа устойчивых облигаций. Международное рейтинговое агентство Sustainable Fitch присвоило ей максимально возможную оценку за соответствие международным стандартам и лучшим рыночным практикам.

В Госкассе отмечают, что обновлённая программа позволит и дальше выходить на международные рынки с подобными выпусками, расширяя круг инвесторов и сохраняя возможность привлекать финансирование на выгодных условиях.

Успешное размещение показывает, что интерес международных инвесторов к латвийским долговым обязательствам сохраняется даже в условиях сохраняющейся неопределённости на мировых финансовых рынках.