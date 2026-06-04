«Это нужно постараться все испортить за 4 месяца!», – так новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью Латвийскому ТВ отреагировал на вопрос журналиста: а не слишком ли было рискованно «пускать» в МВД весьма радикально настроенного политика Яниса Домбраву из Национального объединения.

На самом деле, если очень постараться, то и за 4 месяца – а именно столько осталось до выборов в Сейм, — можно, если не все, но многое испортить.

Впрочем, давайте поговорим не о том, что можно испортить и сломать, а о том, что запланировало сделать новое правительство в разных сферах.

Базовые пенсии

Начнем с социальной сферы. Минблаг с политической подачи «зеленых и крестьян» очень хочет запустить процесс создания так называемых базовых пенсий.

Как они будут рассчитываться — пока неизвестно. Но, судя по опыту других стран, базовые пенсии должны соответствовать хотя бы реальному прожиточному минимуму.

Впрочем, до выборов политики готовы обсуждать предоставление таких базовых пенсий только людям в преклонном возрасте — 85 плюс:

Во-первых, эта группа сениоров уже не очень многочисленная – порядка 20 тысяч человек;

Во-вторых — эта та категория латвийцев, которая ушла на пенсию еще в 90-е годы и у подавляющего большинства из них по этой причине пенсия мизерная.

Понятно, что с учетом выборов новое правительство постарается сообщить пенсионерам еще загодя о повышенной индексации пенсий – в надежде на их голоса на октябрьских выборах. А если повезет, то на голоса их детей и внуков.

Семейные пособия

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заговорил и о повышении семейных пособий, которые платятся за каждого ребенка в семье.

Глава минблага обещает увеличить пособие на одного ребенка с нынешних 25 евро до 50 евро, а на двоих детей – с нынешних 50 евро на каждого ребенка до 65 евро на каждого ребенка. Понятно, что это будет введено не раньше 2027-го года. А поскольку бюджет-2027 будет принимать уже новый Сейм, то не факт, что Узулниекс сможет это обещание выполнить.

Между тем, министр также успел пообещать, что с 2028 года может быть введен механизм регулярного пересмотра пособия в зависимости от экономической ситуации, а также – начата выплата пособий уже с рождения ребенка.

Одновременно Минблаг будет продвигать решение о включении времени отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж для родителей, которые ухаживали за детьми в период с 1991 по 1995 год, когда социальные взносы не платились.

Расходы на медицину

Стоит ли ждать перемен в системе здравоохранения? В правительственной декларации записано, что «здоровье – это общий приоритет правительства. Оценив возможности бюджета, мы приоритетно увеличим финансирование здравоохранения, стремясь увеличить расходы на здравоохранение в размере 12% общих расходов правительства».

Однако очевидно, что в этом году реально увеличить расходы на медицину лишь в том случае, если действительно пересмотреть административные расходы всех министерств. И то, в лучшем случае, удастся наскрести миллионов 7-10.

Впрочем, с учетом острого дефицита средств в здравоохранении, это все равно лучше, чем ничего. Пока минздрав пытается гасить пожар по старой традиции – путем перераспределения средств в самом бюджете здравоохранения.

Чтоб ты жил на одну зарплату

А чего же ждать от правительства в фискальной сфере? Андрис Кулбергс еще до вступления в должность опрометчиво пригрозил пересмотреть фонд премий и бонусов, то бишь существенно урезать фонд премирования.

Однако в декларации правительства – под давлением защитника госуправления в лице «Нового Единства», — формулировку несколько смягчили: «Полностью пересмотрим принципы выплат премий и денежных вознаграждений, интегрировав их в мотивирующую и направленную на результат систему оплаты труда».

Можно гадать, что значит эта бюрократическая фраза. Вероятно, систему изменят таким образом, что премии чиновникам будут выплачиваться за конкретные достижения и не обязательно в декабре — в качестве, как это было в старые добрые времена, 13-ой зарплаты. А не всем подряд по разнарядке.

Также Кулбергс будет пытаться пересмотреть расходную часть бюджета (прежде всего — средства на административные расходы, на закупки, на командировки и т. п.), причем не только на следующий, но и на этот год.

Правда, для этого предстоит «открывать» бюджет-2026. Если премьер действительно хочет перекроить уже давно принятый и действующий бюджет, то ему нужно это все успеть сделать в ближайшие пару недель — уже 19-го июня Сейм уходит в длительный отпуск до конца августа. А там уже начнется кульминация предвыборной кампании…

Компенсация за дроны

Политическое ноу-хау — это намерение правительства компенсировать ущерб, который будет нанесен возможным прилетом или точнее – падением дронов на те или иные объекты в Латвии.

«Разработаем компенсационный механизм для покрытия ущерба, нанесенного беспилотными летательными аппаратами», – написано в декларации правительства Кулбергса.

Интересно, что «зеленые крестьяне» на этой неделе уже вышли с инициативой дать этому обещанию «обратный ход» и решить вопрос с компенсацией ущерба, который был уже нанесен прилетом дронов в Латгалию. По нынешнему законодательству, поскольку не был объявлен режим чрезвычайной ситуации, государство не должно никому ничего компенсировать. Поэтому «зеленые крестьяне» предлагают принять специальный нормативный акт, позволяющий такую финансовую поддержку оказать.

Квоты на приезжих

Очевидно также, что, в первую очередь, новое правительство будет принимать те решения, которые не требуют финансирования.

Так политикам Нацобъединения уже удалось убедить партнеров в необходимости ввести квоты на прием иностранцев.

Вот что об этом написано в декларации: «Ограничим выдачу иностранным гражданам новых долгосрочных виз и видов на жительство. Учитывая возможности компетентных органов, определим допустимое количество граждан третьих стран. Обеспечим строгий контроль в отношении выданных видов на жительство и выполнения условий пребывания. Установим запрет для недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев».

Квоты ввести будет весьма просто – для этого достаточно поддержать внесенные еще тогда депутатом Янисом Домбравой поправки в новый законопроект об иммиграции. Законопроект как раз сейчас находится на этапе третьего (окончательного) чтения.

...Понятно, что никаких гор правительство Кулбергса не свернет, но хуже, чем при стагнирующем правительстве Силини вряд ли будет. Хотя…