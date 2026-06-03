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Депутатские замены, куда деть 130 миллионов и снизить налоги. Что обсудит Сейм? 0 20

Политика
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: заседание Сейма

заседание Сейма

ФОТО: LETA

В Сейме рассмотрят и инициативу оппозиции о том, чтобы увеличить максимальную сумму возврата обоснованных расходов.

Завтра на пленарном заседании Сейма большой "кадровый день" - свои депутатские мандаты возвращают три бывших министра правительства Силини - Арвилс Ашераденс, Раймондс Чударс и Инессе Либиня Эгнере. Как ожидается, через неделю свои депутатские полномочия восстановит и сама Эвика Силиня.

В свою очередь, вместо новых премьера и министров "мягкие" депутатские мандаты получат следующие по списку Объединенного списка и Нацобъединения соответственно кандидаты в депутаты: юрист Иева Бранте, магистр в области бизнеса и права ЕС Райвис Калейс, инженер Давис Мелналкснис, психолог по образованию Янис Эглитс, агроном Арнолдс Ятниекс. Также вместо ушедшего в правительство Улдиса Аугулиса из Союза зеленых и крестьян в парламент снова возвращается врач Гиртс Штекерхофс.

В повестке дня пленарного заседания и две "налоговых" инициативы оппозиционной фракции "Латвия на первом месте" - о снижении ставки подоходного налога с предприятия с 20% до 12,5%, и об увеличении максимальной суммы возврата переплаченных налогов с 600 евро до 1000 евро. Наверняка эти инициативы будут отклонены, как и первая инициатива "прогрессивных" уже в статусе оппозиции - о зачислении в госбюджет дополнительной прибыли "Латвияс валстс межи" в размере 130 миллионов.

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#налоги #Сейм #финансы #депутаты #бюджет #оппозиция #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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