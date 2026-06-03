О чем вспоминают в Церкви 4 июня 2026 года

Василиск жил в IV веке. Он был племянником Феодора Тирона. В тот период были гонения на христиан при императоре Максимиане Гелерии.

Василиск был одарен умением исцелять. Это поражало и его последователей, и ненавидящих его язычников. И стало причиной того, что его заточили в темницу. И там во сне ему явился Господь, который предсказал ему скорую мученическую смерть и обещал помощь.

Василиск поверил предсказанию и просил отпустить его домой, чтобы проститься с родными. Даже сами тюремщики так почитали Василиска, что позволили ему выйти из темницы на время. Но правитель, узнав об этом решении, пришел в ярость. Он жестоко наказал стражников, а за Василиском отправил в погоню воинов, но те встретили его уже возвращающимся в тюрьму. Его обули в медные сапоги с гвоздями внутри.

Когда отряд остановился на отдых, Василиск, который мучился не только от боли, но и жажды, услышал голос: «Не бойся, я с тобой». После чего земля задвигалась и из скалы рядом с ним забил источник. Стражники испугались и освободили святого. А местные жители начали приходить к источнику, где сидел Василиск. Тот исцелял их с помощью молитвы. Но в конце концов сам Василиск пошел обратно в город и, войдя в Команы, предстал перед правителем.

Когда они все вошли в языческий храм, на святого сошел огонь с неба, сжег капище и сокрушил идолов. Взбешенный правитель приказал отсечь святому голову, а потом бросить ее в реку. Христиане сумели выкупить его тело и тайно похоронить. Позже на этом месте был возведен храм в честь мученика Василиска.

Смысл праздника

Этот день нам напоминает о честности и доброте, присущих настоящим христианам, и о том, что за это каждому из нас воздастся.

Что можно делать 4 июня 2026 года

— Отличный день для принятия важных решений.

— Прекрасный день для очищения организма.

— В этот день принято совершать прогулки по лугам или по берегам водоемов.

Что нельзя делать 4 июня 2026 года

— Нельзя унывать и сомневаться в себе.

Интересный факт