В военной коммуникации необходимо говорить обществу правду о возможностях и ограничениях вооружённых сил, одновременно понимая, что публичную информацию слушает и потенциальный противник.

Об этом в ходе дискуссии на конференции Riga StratCom Dialogue заявили командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданc и командующий вооружёнными силами Нидерландов генерал Онно Эйхелсхейм.

Пуданc утверждает, что в Латвии вооружённые силы долгое время пользовались высоким доверием общества. Однако последние события, связанные с атаками дронов, стали проверкой этого доверия.

Ключевую роль в сохранении доверия гражданского населения к солдатам и офицерам играют ясность и честность. Вместе с тем латвийский генерал признался, что военным сложно раскрывать все детали публично, потому что – военная тайна.

Говоря о случаях проникновения дронов в воздушное пространство Латвии, Пуданc заявил, что самая сложная задача — управлять ожиданиями общества. По его словам, вооружённые силы должны объяснять, что именно они способны сделать, а что нет.

В свою очередь нидерландский генерал Эйхелсхейм рассуждал о том, что публичные заявления создают дилемму, поскольку могут показать ограниченность ресурсов или трудности в обеспечении обороны страны. Однако, по его мнению, честность укрепляет доверие больше, чем заявления о возможности защитить всё и вся, если на практике это невозможно.

Операция дезинформация

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс спросил командующих о необходимости развивать информационные операции, направленные на дезинформацию противника, а также о правилах применения таких возможностей в условиях, когда граница между мирным временем и войной размыта.

Эйхелсхейм признал, что такие возможности необходимы, поскольку государства стремятся воздействовать на противника как можно раньше. Однако он пояснил, что Нидерланды в настоящее время не используют подобные инструменты в так называемой «серой зоне», поскольку это сложно и связано с вопросами доверия к правдивой коммуникации.

Пуданc, в свою очередь, отметил, что информационные операции, кибервозможности и наступательные кибероперации также являются частью набора военных возможностей, к развитию которых необходимо готовиться. Он сравнил эту подготовку с развитием дальнобойной артиллерии, подчеркнув, что в информационной сфере также нужно готовить специалистов, нарративы, сюжетные линии и пакеты целей.