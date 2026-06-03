Латвийский комик и предприниматель Эхартс Купс опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост, в котором раскритиковал действующую систему электронных счетов для государственных и муниципальных учреждений.

По его словам, вместо привычной процедуры выставления счетов предпринимателям теперь приходится оформлять электронные документы через портал государственных услуг. Купс иронично описывает этот процесс как «технологическую магию», отмечая сложности при заполнении форм, сбои в работе системы и необходимость повторного ввода данных.

Итак, дамы и господа, мой последний личный «повышатель давления» — Э-СЧЕТА! Тем, кто всё ещё сладко пребывает в неведении, я объясню эту эпопею. Государство приняло гениальный, достойный Нобелевской премии закон: предприниматели больше не могут просто выставить обычный счёт государственному учреждению за выполненную работу, как это было в «старые добрые времена». Нет, теперь мы должны оформлять электронные счета!”, – пишет автор поста.

Технологическая магия заключается в следующем: нужно зайти на портал Latvija.lv (который сам по себе уже как триллер с элементами экшена) и заполнить официальную форму счёта с настолько подробной информацией, будто ты продаёшь не услугу, а ядерные боеголовки. Затем это нужно отправить на электронный адрес муниципалитета, а копию — в Службу государственных доходов!

Теоретически всё кажется простым, но на практике…

Я пытаюсь отправить готовый счёт, но Latvija.lv зависает и выдаёт ошибку. Ладно, начинаю создавать счёт заново. Оказывается, я что-то заполнил неправильно, из-за чего счёт нельзя отправить — и приходится снова копаться во всём и искать свою ошибку!

И ни в коем случае нельзя идти в туалет, даже если очень нужно, потому что может закончиться сессия, и тебя «выкинет» из портала, после чего всё придётся начинать сначала.

В итоге, параллельно принимая успокоительные, повторяя мантры, молясь всем известным богам и медитируя, чтобы в ярости не сломать компьютер, электронный счёт всё же был завершён и отправлен!

Отдельное недовольство автора вызвало взаимодействие с различными муниципалитетами. В публикации он приводит примеры, когда счета возвращались из-за формальных замечаний, были отправлены не на тот электронный адрес или, по утверждению учреждений, вовсе не были получены, несмотря на подтверждение доставки в системе. Предприниматель также рассказал о случаях, когда оплата задерживалась из-за несоответствия между стороной договора и фактическим плательщиком.

Но здесь начинается вторая часть спектакля — шоу муниципальной бухгалтерии.

Муниципальные бухгалтеры, как и подобает настоящим хранителям бюрократии, любят делать жизнь ярче. Они принимают эти электронные счета с такой же радостью, как кошка идёт в ванну.

Первый муниципалитет заявляет, что где-то в непонятном месте не поставлена точка. Где именно? Они и сами не знают, но точка должна быть!

Второй муниципалитет обиделся, потому что счёт был отправлен на главный электронный адрес учреждения, а нужно было — на «не совсем главный».

Третий муниципалитет через две недели после истечения срока оплаты сообщает: «Мы ничего не получали!», хотя в системе Latvija.lv чётко и зелёными буквами написано, что счёт успешно доставлен.

Четвёртый муниципалитет заявляет, что не может оплатить счёт, потому что договор заключён с муниципалитетом, но платить будет их подструктура. Поэтому всё нужно переделать. Где логика?

При этом автор подчеркивает, что его публикация носит сатирический характер и призвана с юмором взглянуть на бюрократические процессы. Он призвал с пониманием относиться ко всем участникам системы — от бухгалтеров и чиновников до предпринимателей и работников коммунальных служб.

“Это юмористическая сатира, цель которой — взглянуть на различные бюрократические процессы с лёгкостью и пониманием того, что все мы связаны, поэтому давайте уважать друг друга: и бухгалтеров муниципалитетов, и тех, кто придумал эти электронные счета, и дворников, и предпринимателей!”, – написал Эхартс .

Пост вызвал активное обсуждение в соцсетях, где многие пользователи поделились собственным опытом работы с электронными счетами и государственными цифровыми сервисами.

Санита Матуле: Я сталкивалась с тем, что в выходные электронный счёт невозможно отправить — крутится кружок и всё… Говорят, что в это время проводится какая-то «оптимизация» или что-то подобное. У кого-то ещё было такое? Я тоже самозанятая, поэтому занимаюсь рабочими делами даже в выходные. И очень неудобно, что если не хватает одной точки или допущена другая мелкая ошибка, документ просто аннулируется — и приходится заполнять всё заново, а не просто исправить. А система e-Rīga — вообще абсурд. Если в поле назначения платежа пишешь длинный текст, нельзя использовать пробелы или переход на новую строку (каждый раз чиновники объясняют по-разному), иначе выдаёт ошибку, что использованы «недопустимые символы»…

Улдис Калкис: Точка, как и запятая, всегда важна‼️😂 Казнить нельзя помиловать. Казнить. Нельзя помиловать. P.S. Никто в государстве и муниципалитетах не хочет брать на себя ответственность из-за этой одной точки… к сожалению, но это факт…

Калвис Кронбергс: Согласен, получилось выставить счёт только с третьего раза… Ещё добавлю про обязательную отправку электронной почты через Latvija.lv… и это при том, что во всех учреждениях уже указан твой e-mail, и вся переписка до этого нормально работала, но теперь… всё приходит в двойном виде — и на существующую почту, и через Latvija.lv… Зачем это? Почему?..