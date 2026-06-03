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Трагедия в Нью-Дели: при пожаре в отеле погибли более 20 человек 0 129

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В столице Индии Нью-Дели произошел крупный пожар в ресторане отеля.

В столице Индии Нью-Дели произошел крупный пожар в ресторане отеля, жертвами которого стали как минимум 21 человек. По данным местных СМИ, среди погибших есть иностранные граждане, приехавшие в страну на лечение. Во время пожара некоторые постояльцы в панике выпрыгивали из окон, пытаясь спастись от огня.

При разрушительном пожаре в ресторане гостиницы в столице Индии Нью-Дели погибли как минимум 21 человек. По данным индийских СМИ, среди жертв много иностранцев.

Полиция предупреждает, что число погибших может возрасти. В момент возгорания многие постояльцы спали, сообщает NOS.

Отель с рестораном расположен рядом с крупной больницей. Как сообщает издание The Indian Express, в гостинице проживало немало граждан африканских и азиатских стран, приехавших в Нью-Дели на лечение. Индия считается одним из популярных направлений медицинского туризма благодаря сравнительно доступным ценам на медицинские услуги и высокой квалификации врачей.

По информации местной полиции, спасателям удалось эвакуировать более 40 человек. Большинство пострадавших были доставлены в близлежащие больницы.

Люди выпрыгивали из окон

Очевидцы рассказали, что во время пожара некоторые постояльцы в панике выпрыгивали из окон здания. Жители соседних домов вынесли на улицу матрасы из расположенного неподалёку магазина, чтобы смягчить падение.

Несколько человек получили травмы. Так, женщина, прыгнувшая с третьего этажа вместе с ребёнком, сломала ногу.

Причина пожара пока неизвестна

Что стало причиной возгорания, пока не установлено. По словам представителей полиции, для выяснения обстоятельств потребуется тщательное расследование. На месте трагедии уже работают криминалисты и эксперты.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся трагедией и пообещал оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Смертельные пожары в Индии происходят регулярно. Так, в конце прошлого года в результате пожара в популярном ночном клубе в штате Гоа погибли не менее 25 человек.

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#пожар #происшествие #трагедия #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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