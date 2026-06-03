Длительное ожидание осложняет и без того тяжёлый период для родственников.

Церковные приходы в некоторых регионах Финляндии столкнулись с проблемами хранения тел умерших. В худшем случае кремация может быть отложена на несколько недель.

Кремация становится все более популярной, что приводит к значительному росту очередей в крематориях. В регионе Северное Саво, например, ожидание занимает обычно около месяца, но в последнее время сроки растянулись ещё на несколько дополнительных недель. К примеру, три года назад в приходе Куопио кремировали около 40% умерших, а в этом году эта цифра достигла 60%. Задержки оборачиваются для родственников дополнительными расходами.

Крематорий Куопио в первую очередь обслуживает жителей своего прихода, а затем уже принимает умерших из других приходов. Поскольку крематорий работает на большую территорию, морги в небольших городах оказываются переполнены.

Заведующий хозяйством в приходе Куопио Юха Мойланен признаёт, что ситуация критическая:

– Очереди на кремацию достигли недопустимой длины.

Крематорий Куопио оборудован одной печью, которая позволяет кремировать порядка 1800 человек в год.

В новом здании крематория, открытом пару лет назад, предусмотрено место для второй печи, однако её установка пока не планируется. По словам Мойланена, она обойдётся примерно в 1,8 миллиона евро.

Родственникам приходится доплачивать

В муниципалитете Суоненйоки уже разработали запасные варианты на случай переполнения моргов. При нехватке мест тела можно будет хранить в морге соседнего прихода Рауталампи или в местной поликлинике.

Рассматривается также использование рефрижераторных контейнеров, рассказывает финансовый директор прихода Суоненйоки Аули Сойнинен.

В Суоненйоки длительное хранение увеличивает расходы родственников на захоронение близких.

– Плата за хранение тела начисляется посуточно. Для разных семей она различается, – поясняет Сойнинен.

А вот церковное объединение, куда входят Иисалми и окрестные приходы, не берёт плату за время ожидания кремации, сообщает заведующий хозяйством Ханну Хуттунен. По его словам, длительное ожидание осложняет и без того тяжёлый период для родственников.

– Время скорби затягивается, и людям не удаётся завершить все необходимые дела в те сроки, на которые они рассчитывали.

В Северной Карелии планируют построить новый крематорий

Проблема хранения тел остро стоит и в Северной Карелии. Этой весной региональная служба здравоохранения построила при центральной больнице дополнительные холодильные камеры. Евангелическо-лютеранское церковное объединение Йоэнсуу готовится к строительству нового крематория.

Действующий крематорий находится на кладбище Йоэнсуу при часовне Ристинкаппели, но его мощностей недостаточно. Кроме того, крематорий требует установка современной системы фильтрации, но в существующем здании это технически невозможно.

Планируется снести старое здание и построить на его месте новый крематорий с часовней.

Административный директор Томми Мяки объясняет, что часовня Ристинкаппели, построенная в 1989 году, находится в таком плохом состоянии, что её ремонт экономически нецелесообразен.

По словам Мяки, производительность нового крематория будет почти вдвое выше нынешней.

В прошлом году в Йоэнсуу кремировали 1047 покойников. За десять лет эта цифра выросла вдвое.