Рижский районный суд в Юрмале признал иммунолога Евгения Никифоренко виновным по делу о сексуальном насилии над пациентками и назначил ему 13 лет лишения свободы. Кроме того, врачу запрещено работать в медицине в течение семи лет.

Рижский районный суд в Юрмале вынес приговор по одному из самых резонансных медицинских уголовных дел последних лет в Латвии. Иммунолог Евгений Никифоренко признан виновным в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении пациенток и приговорён к 13 годам лишения свободы.

Кроме тюремного срока суд назначил пять лет пробационного надзора и запретил осуждённому работать медицинским работником или вспомогательным медицинским персоналом в течение семи лет после отбытия наказания.

Прокуратура просила назначить более суровое наказание — 14 лет лишения свободы, пять лет пробационного надзора и десятилетний запрет на работу в медицинской сфере.

Суд признал врача виновным по семи эпизодам уголовного дела.

Согласно обвинению, речь шла о действиях сексуального характера в отношении пациенток без их согласия, совершённых с использованием доверия, возникающего между врачом и пациентом. Следствие также инкриминировало обвиняемому эпизоды сексуального насилия, связанные с проникновением в тело потерпевших против их воли.

В уголовном процессе статус особо защищённых потерпевших получили пять пациенток. Они потребовали компенсацию морального вреда на общую сумму 14 тысяч евро.

Сам Никифоренко своей вины не признал. Он также оспаривал требования потерпевших о компенсации и отрицал обвинения во время судебного разбирательства.

До вынесения приговора в отношении врача действовали ограничения, включая запрет на профессиональную деятельность, выезд из страны и контакты с потерпевшими.

Дело получило широкий общественный резонанс после публикаций журналистских расследований. Ранее несколько женщин рассказали журналистам о медицинских манипуляциях, которые, по их словам, не соответствовали специализации врача и воспринимались ими как сексуальное насилие.

Пока суд огласил сокращённый вариант приговора.

В прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что прокурор намерена запросить подготовку полного текста приговора, после чего примет решение о подаче протеста на судебное решение.

Кроме того, в ходе судебных прений прокурор просила изменить обвиняемому меру пресечения и дополнительные ограничения на содержание под стражей, а также взять его под стражу прямо в зале суда. Однако суд, оглашая приговор в среду, такого решения не принял.