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В Минфине Латвии уверены, что атака дронов – это как наводнение или сильный ветер 0 97

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон
ФОТО: Youtube

Ущерб, причинённый дронами, не требует создания отдельной системы компенсаций, заявил ЛТВ новый министр финансов Марис Кучинскис.

По словам Кучинскиса, в Латвии уже существует механизм помощи жителям, чьё имущество пострадало в результате различных чрезвычайных происшествий или чрезвычайных ситуаций. В таких случаях пострадавшие обращаются в своё самоуправление.

Министр отметил, что ущерб от дронов по своей сути не отличается от последствий других происшествий — например, наводнений или иных стихийных бедствий, наносящих вред частной собственности. Поэтому создавать отдельную систему компенсаций именно для таких случаев нет необходимости.

По мнению политика, предложения о введении специального механизма поддержки носят скорее предвыборный характер.

Отметим, что ранее в правительстве считали иначе – даже в правительственной декларации зафиксировали намерение правительства компенсировать ущерб, который будет нанесен возможным падением дронов на те или иные объекты в Латвии.

«Разработаем компенсационный механизм для покрытия ущерба, нанесенного беспилотными летательными аппаратами», – написано в декларации правительства Кулбергса.

По нынешнему законодательству, поскольку не был объявлен режим чрезвычайной ситуации, государство не должно никому ничего компенсировать.

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#Латвия #ущерб #министр финансов #дроны #правительство #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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