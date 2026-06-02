По словам Кучинскиса, в Латвии уже существует механизм помощи жителям, чьё имущество пострадало в результате различных чрезвычайных происшествий или чрезвычайных ситуаций. В таких случаях пострадавшие обращаются в своё самоуправление.

Министр отметил, что ущерб от дронов по своей сути не отличается от последствий других происшествий — например, наводнений или иных стихийных бедствий, наносящих вред частной собственности. Поэтому создавать отдельную систему компенсаций именно для таких случаев нет необходимости.

По мнению политика, предложения о введении специального механизма поддержки носят скорее предвыборный характер.

Отметим, что ранее в правительстве считали иначе – даже в правительственной декларации зафиксировали намерение правительства компенсировать ущерб, который будет нанесен возможным падением дронов на те или иные объекты в Латвии.

«Разработаем компенсационный механизм для покрытия ущерба, нанесенного беспилотными летательными аппаратами», – написано в декларации правительства Кулбергса.

По нынешнему законодательству, поскольку не был объявлен режим чрезвычайной ситуации, государство не должно никому ничего компенсировать.