После пожара в сарае для хранения сена в Смилтенском крае было обнаружено тело погибшего. Одновременно в полицию поступило сообщение о пропаже 14-летнего мальчика, однако официального подтверждения связи этих событий пока нет.

Государственная полиция начала уголовный процесс после пожара, произошедшего в воскресенье в Брантской волости Смилтенского края. После ликвидации возгорания в сарае для хранения сена спасатели обнаружили тело погибшего человека. Его личность пока не установлена.

В то же время в полицию поступило заявление о пропаже без вести 14-летнего мальчика. Из-за этого появилась версия о возможной связи между исчезновением подростка и трагедией на месте пожара.

Однако правоохранительные органы подчёркивают, что делать окончательные выводы пока рано. Для установления личности погибшего назначен ряд экспертиз, включая ДНК-исследование. Только после получения результатов специалисты смогут подтвердить или опровергнуть возможную связь с пропавшим подростком.

Известно также, что незадолго до возникновения пожара возле сарая находились несколько несовершеннолетних.

Что именно произошло на месте происшествия и каким образом возник огонь, сейчас выясняют следователи. Полиция рассматривает все возможные версии случившегося.

На данный момент важно понимать, что официального подтверждения личности погибшего пока нет. Расследование продолжается, а ключевое значение будут иметь результаты назначенных экспертиз.

Поскольку в деле фигурируют несовершеннолетние, полиция не раскрывает дополнительные подробности и призывает соблюдать осторожность при распространении непроверенной информации.

После трагедии правоохранители также напомнили родителям о необходимости обсуждать с детьми вопросы безопасности во время летних каникул. Особое внимание рекомендуется уделять пожарной безопасности, запрету игр с огнём и важности сообщать близким о своём местонахождении.

Следствие продолжается, а обстоятельства произошедшего ещё предстоит установить.