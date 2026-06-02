Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После пожара в Смилтенском крае исчез подросток. Найденное тело ещё не опознано 0 136

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лента полиции
ФОТО: LETA

После пожара в сарае для хранения сена в Смилтенском крае было обнаружено тело погибшего. Одновременно в полицию поступило сообщение о пропаже 14-летнего мальчика, однако официального подтверждения связи этих событий пока нет.

Государственная полиция начала уголовный процесс после пожара, произошедшего в воскресенье в Брантской волости Смилтенского края. После ликвидации возгорания в сарае для хранения сена спасатели обнаружили тело погибшего человека. Его личность пока не установлена.

В то же время в полицию поступило заявление о пропаже без вести 14-летнего мальчика. Из-за этого появилась версия о возможной связи между исчезновением подростка и трагедией на месте пожара.

Однако правоохранительные органы подчёркивают, что делать окончательные выводы пока рано. Для установления личности погибшего назначен ряд экспертиз, включая ДНК-исследование. Только после получения результатов специалисты смогут подтвердить или опровергнуть возможную связь с пропавшим подростком.

Известно также, что незадолго до возникновения пожара возле сарая находились несколько несовершеннолетних.

Что именно произошло на месте происшествия и каким образом возник огонь, сейчас выясняют следователи. Полиция рассматривает все возможные версии случившегося.

На данный момент важно понимать, что официального подтверждения личности погибшего пока нет. Расследование продолжается, а ключевое значение будут иметь результаты назначенных экспертиз.

Поскольку в деле фигурируют несовершеннолетние, полиция не раскрывает дополнительные подробности и призывает соблюдать осторожность при распространении непроверенной информации.

После трагедии правоохранители также напомнили родителям о необходимости обсуждать с детьми вопросы безопасности во время летних каникул. Особое внимание рекомендуется уделять пожарной безопасности, запрету игр с огнём и важности сообщать близким о своём местонахождении.

Следствие продолжается, а обстоятельства произошедшего ещё предстоит установить.

×
Читайте нас также:
#пожар #полиция #трагедия #безопасность #несовершеннолетние
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Артерии технологического мира. Иконка видео
Изображение к статье: Ох, рано встает охрана...
Изображение к статье: Литва.
Изображение к статье: Медведь в Екабпилсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мечеть
Наша Латвия
Изображение к статье: Снижение населения Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Таллиннское шоссе
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельный кризис: урожай рекордный, а покупателей нет
В мире
Изображение к статье: Место казни изменить нельзя. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Министр внутренних дел Янис Домбрава
Политика
Изображение к статье: Мечеть
Наша Латвия
Изображение к статье: Снижение населения Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Таллиннское шоссе
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео