Пешеходам больше не придётся перебегать Таллиннское шоссе: у Лиласте начинается крупная стройка 0 73

Дата публикации: 02.06.2026
В Лиласте началось строительство пешеходного и велосипедного туннеля под Таллиннским шоссе. Новый объект должен сделать безопаснее пересечение одной из самых загруженных дорог страны.

ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC) приступило к строительству пешеходного и велосипедного туннеля в Лиласте Адажского края.

На время работ движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге. Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками и изменениями в организации движения.

Новый туннель появится возле остановки общественного транспорта «Медзабаки» и соединит тротуары по обе стороны Таллиннского шоссе. Для местных жителей, велосипедистов и пассажиров общественного транспорта это означает более безопасный способ пересекать оживлённую трассу без необходимости выходить на проезжую часть.

Проект предусматривает не только строительство самого туннеля, но и установку дополнительных элементов организации дорожного движения. Также объект будет приспособлен для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Безопасность пешеходов и велосипедистов на государственных дорогах остаётся одной из приоритетных задач дорожной инфраструктуры. Подземные переходы позволяют исключить пересечение транспортных потоков и снизить риск тяжёлых аварий.

Стоимость строительных работ составляет 700 370 евро с учётом НДС. Работы выполняет объединение предприятий «SMA-Baltijas būve», строительный надзор обеспечивает компания «BPU&IngWay», а проект разработало АО «Ceļuprojekts».

По данным LVC, сейчас строительные работы ведутся на 46 участках сети государственных дорог. Больше всего объектов находится на дорогах местного значения — там работы идут на 16 участках. Кроме того, продолжается ремонт шести мостов.

После завершения проекта пересечение Таллиннского шоссе в районе Лиласте станет значительно удобнее и безопаснее для пешеходов и велосипедистов.

#строительство #инфраструктура #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
