Во вторник утром по всей Латвии одновременно включат сирены гражданской тревоги и разошлют тестовые сообщения на мобильные телефоны. Проверка проводится для оценки работы системы раннего предупреждения населения в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, с 10:00 до 10:10 по всей стране будет проходить тестирование государственной системы раннего предупреждения.

В рамках проверки сирены тревоги включат на три минуты.

Одновременно на мобильные телефоны жителей будут разосланы специальные сообщения через систему сотового вещания с пояснением, что речь идёт именно о проверке.

Это будет одна из самых масштабных проверок системы оповещения за последнее время. Ранее подобные сообщения обычно рассылались только жителям отдельных районов, где возникала потенциальная угроза или проводилось локальное тестирование. Теперь власти хотят убедиться, что система корректно работает по всей территории страны.

Что важно знать: если сообщение не пришло на телефон, это не обязательно означает сбой системы. Причиной могут быть настройки устройства, отсутствие необходимых обновлений программного обеспечения или технические ограничения конкретной модели смартфона.

В ГПСС рассчитывают, что предупреждение получит большинство жителей страны.

Проверка также позволит оценить готовность системы к использованию в реальных чрезвычайных ситуациях.

В последние месяцы значение таких инструментов оповещения заметно выросло. Жители Латвии уже неоднократно получали экстренные сообщения через систему Cell Broadcast (сотовая сеть) в связи с инцидентами с беспилотниками и другими потенциальными угрозами.

В службе подчёркивают, что поводов для беспокойства нет. Никаких дополнительных действий от жителей не требуется.

Если сегодня утром вы услышите сирены или получите тревожное сообщение на смартфон, это будет означать лишь то, что проводится плановая проверка системы гражданской безопасности.

Проверка завершится через несколько минут после её начала, а полученное сообщение можно будет просто закрыть.