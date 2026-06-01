Вслед за премьером Украины в Латвию прибудут украинцы, которые научат сбивать дроны 3 965

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Два премьера - Юлия Свириденко и Андрис Кулбергс.

Два премьера - Юлия Свириденко и Андрис Кулбергс.

ФОТО: LETA

Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников, заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

В понедельник политик встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в области экономики и обороны.

Кулбергс сообщил, что в ходе переговоров обсуждалась дальнейшая работа по передаче украинских технологий для развития производства беспилотников. По его словам, стороны пришли к выводу, что никаких препятствий для подписания этого соглашения в ближайшее время не существует.

Премьер-министр также отметил, что получил от Свириденко подтверждение: уже в ближайшие недели в Латвию прибудут украинские специалисты, которые обладают наибольшим опытом в обнаружении, перехвате и нейтрализации беспилотников.

По словам Кулбергса, соглашение охватит вопросы обмена экспертизой, технологиями, совместного производства, а также создания так называемого «зелёного коридора». Документ также предусматривает сохранение латвийской поддержки Украине в объёме 0,5% ВВП и участие украинских экспертов в укреплении обороноспособности Латвии.

Свириденко, в свою очередь, подчеркнула готовность Украины направить своих специалистов для усиления возможностей Латвии по противодействию угрозам со стороны беспилотников.

Как сообщал bb.lv, премьер-министр Украины Юлия Свириденко находится с визитом в Латвии до вторника, 2 июня.

#Украина #Латвия #технологии #оборона #беспилотники #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
