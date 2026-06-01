Это интервью, которое давно просили читатели, присылая свои вопросы в редакцию. Часть из этих вопросов повторялись, поэтому мы приведем их “средневзвешанные” версии.

Оригинальные же вопросы цитируются без какой-либо редактуры, с сохранением орфографии и пунктуации авторов. Поэтому интервью получилось не классическим, а больше похожим на ответы на самые наболевшие вопросы к политику. Итак, читайте: Юлия Степаненко, «мама, политик и юрист» – так написано на ее странице в Фейсбуке.

“Пока в Риге правительство формируют, нас в Латгалии отдали на съедение дронам! Когда это закончится?”, - самый актуальный вопрос.

– Это вряд ли закончится с тем составом Сейма, который сидит на улице Екаба с 2022 года. Они доказали, что не способны противостоять ни экономическим вызовам, ни руководить политическими процессами. А в самый ответственный момент - когда на Латгалию начали падать дроны и люди вынуждены самостоятельно искать укрытия своим семьям - взяли и развалили свое же собственное правительство!

Нынешнее переставление кресел проблему не решит - весь состав необходимо менять на тех, кому безопасность жителей важнее собственных политических выгод. Необходимо немедленно прекратить финансировать чужую войну и поставку вооружений, чтобы не стать одной из сторон конфликта! Только там мы сможем сохранить мир у себя дома. Но также активно надо содействовать процессу мирных переговоров между воюющими сторонами - во избежание дальнейшей эскалации.

“Юлия, конечно, большая умничка, но что она одна сможет сделать?”, - вопрос из FB.

– Слава Богу, времена, когда мне одной приходилось анализировать законопроекты, писать тексты своих поправок, готовить выступления и одной же их защищать на комиссиях и пленарных заседаниях парламента давно прошли! Теперь у нас есть своя политическая партия - сплоченная команда единомышленников, обладающих уникальными компетенциями и лидерскими качествами - это наша “Суверенная власть”.

Мне отрадно, что столько настоящих профессионалов своего дела объединили свои усилия под одной крышей ради общего блага. Это редкий для латвийской политики симбиоз порядочности и здоровых амбиций. По крупицам, как золотоискатели в горной реке, мы собирали и взращивали нашу команду, а теперь наши депутаты работают уже в 7-ми самоуправления Латвии, включая столицу - и готовятся “штурмовать” Сейм! За 4 минувших года наша партия эволюционировала и приобрела также новых надежных партнеров.

“Без конца подписи какие-то собирают - кому это надо?”, - вопрос со смайликом в Telegram.

– С момента нашего избрания мы ни на секунду не прекращали прямого общения с нашими избирателями. Одних только личных обращений в Рижской думе мы получили более 400 - и это за 11 месяцев работы! А сборы подписей, о которых говорит человек, это коллективные заявления жителей, которые мы помогаем оформить и официально подать в РД в рамках закона “О самоуправлениях”. Здесь с людей идея, инициативы, а с нас - юридическое оформление, организация палаток и личное участие в сборе наших партийных коллег-волонтеров.

За плечами 4 результативные кампании - спасли 36 деревьев в Иманте, остановили строительство крематория там же, инициировали строительство полицейского участка в Вецмилгрависе и запуск речного сообщения в Болдераю (сейчас в процессе). Наши “палатки” - это прямая речь жителей, мы ее слышим в районах и предместьях, пока другие сидят в высоких кабинетах.

“Да что вы знаете о жизни народа?”, - вопрос, адресованный сразу всем политикам.

– Странно слышать такой вопрос в такой маленькой стране, как наша, где все на ладони и все про всех знают. Наши коллеги по партии, ставшие депутатами в своих самоуправления, продолжают параллельно работать по профессии, живут, покупают еду и проводят выходные там же, где и раньше, дети ходят в те же сады и школы.

В силу занимаемых должностей у них лишь информации на порядок прибавилось - но не факт, что это их радует. Одно дело жить в надежде, что власть мудра и знает, что делает для благополучия своих жителей, а другое - убедиться, что правящие абсолютно недостойны этой власти. Что они озабочены в основном улучшением своего собственного материального положения и ежеминутной борьбой за сохранение status quo. Этим мы и отличаемся от них - мы собрали команду людей, кто уже состоялся в своей профессии, построил свою жизнь и заслужил право быть независимым. Наша команда SUVERĒNĀ VARA этим уникальна и поэтому вызывает постоянное раздражение у “классических” латвийских политиков.

“Я голосовала за других, но начинаю присматриваться к СУВЕРЕНАМ…”, - с просторов Интернета.

– Те, кто уже проголосовал за наш список на муниципальных выборах 2025 года, довольны своим выбором. Наши избиратели открыто говорят об этом в своих комментариях и это для нас - высшая похвала. Если избиратели других списков часто испытывают “испанский стыд” за действия своих избранников, то с нами все иначе. “Лучше бы я вообще не ходил, проголосовал за балабола”, “Вот ведь сволочь! А так красиво пел!”, “Говорил, что будет за всех - поверила и ошиблась”, “Ему только были нужны русские голоса. Предатель!” — наши конкуренты спешат быстро удалить такие записи под их контентом в социальных сетях.

Разочарование, стыд и гнев за потерянные голоса и возможности для нашей страны. Отсюда и рождается апатия, столь сильно культивируемая правящими. Наша общая задача - вернуть народу веру в свои силы и возможность повернуть неверное политическое течение вспять. Мы своей работой каждый день стараемся доказать, что это возможно - уже на ближайших выборах!

“Степаненко мне нравится, она своих позиций не меняет! Настоящая Железная леди!”, - похвала из ТикТока.

– Благодарю за лестную оценку моей деятельности. На самом деле, приверженность единому курсу, когда он публично известен твоему избирателю - это тот высокий стандарт, которого бы мы хотели от любой политической партии Латвии. Даже, если у наших оппонентов их воззрения и установки радикально отличаются от нас, но они их строго придерживаются - это вызывало бы уважение избирателя.

К сожалению, практически все партии страны практикуют “флюгерство”. То они за Стамбульскую Конвенцию, то против; то одобряют строительство ветряных электростанций, то начинают с ними бороться; то дружат с русскими, то голосуют за запрет русского языка… Сплошь и рядом мы видим, как политики Латвии меняют свой окрас, как хамелеоны, лишь бы угнаться за политической конъюнктурой.

В этом мы, SUVERĒNĀ VARA, опять же уникальны: один раз познакомившись с нашей программой, наши избиратели получают гарантию навсегда - мы не прогибаемся из-за обстоятельств, не предаем свои убеждения и своих избирателей!

“Все вы только обещаете, лишь бы пробиться к кормушке!”, - анонимный вопрос в Telegram.

– Кормушка, наверно, нужна тем, кто не умеет зарабатывать самостоятельно и рассматривает политику, как место обогащения. Я считаю свое участие в политике, как призвание и как долг перед моими детьми, в первую очередь. Наша семейная адвокатская практика и успешные проекты в сфере недвижимости, реализованные за последние 20 лет, позволяют ту степень свободы, которая необходима, чтобы иметь собственные независимые политические позиции. Когда ты можешь действовать свободно, без какого-либо принуждения или влияния. Когда над тобой нет олигархов или иных спонсоров, когда тебе не надо корректировать свой курс в угоду чьих-либо частных интересов.

Такое вот открытое служение обществу - и не надо договариваться с собственной совестью! К сожалению, в латвийской политике сложилась порочная практика - покупать должностями. Мне лично предлагали в 13-ом Сейме поддержать правящую коалицию своим, так недостающим правящим голосом. Получили мой категоричный отказ и самого непримиримого оппозиционера на весь созыв. Так что, кормушки для слабых и зависимых, мы - сильные!

“Юлия, у Вас так хорошо получается в Риге - зачем Вам Сейм? Оставайтесь в Думе!”, - вопрос-призыв читательницы, пришедший по почте.

– Спасибо, что цените нашу работу в Рижской думе и других самоуправлениях. Мы стараемся заставить власть делать то, что она давно разучилась - разумно тратить деньги налогоплательщиков только в тех целях, которые действительно нужны жителям. Это наша гиперзадача на любом уровне власти, но пока нам доступна лишь малая часть латвийских муниципалитетов (7 самоуправлений).

Где мы уже представлены - там мы “копаем”. Мы находим и предаем огласке все “мутные” и откровенно бесхозяйственные закупки и другие траты чиновников, анализируем и передаем в правоохранительные органы результаты наших депутатских расследований, держим правящих в постоянном тонусе. Наши коллеги “набивают руку” и приобретают бесценный опыт - анализа, управления, дебатов, общения с государственными структурами и т.д. Удалось приостановить или полностью отменить ненужные закупки на многие сотни тысяч евро, а другие многомиллионные проекты теперь с нашей подачи изучаются соответствующими органами.

Но город, даже такой большой, как Рига - это не вся страна. Пришло время перейти на следующий уровень. Государственный бюджет Латвии на порядок выше столичного, представляете, что происходит с деньгами налогоплательщиков на уровне страны? Поэтому, наша команда в Риге никуда не исчезнет, на наши места придут наши же коллеги по выборному списку. А мы должны навести порядок в государстве!

“Кто ваши конкуренты на политическом поле?” - общий вопрос.

– Обобщенный ответ - все, кто не разделяет наши убеждения и программу. На самом деле, мы стараемся не концентрировать свое внимание на конкурентах. Иначе нам пришлось бы отвечать и на ту волну “черного” политического пиара, которую периодически и все чаще поднимают те, кому вообще нечего предложить избирателю.

Они - абсолютные пустышки, без идей, убеждений, людей и достижений - но с хорошим финансированием и богатым опытом политических интриг. Вместо того, чтобы предлагать свою программу, они “паразитируют” на нас. Вместо борьбы с правящим режимом они борются с нами, пытаясь “хоть тушкой, хоть чучелом” привлечь к себе внимание. Мы замечаем эти потуги, на их откровенное вранье наши юристы готовят соответствующие иски - но это часть выборного процесса и мы готовы к любым нападкам. Главное же сегодня - это наше политическое предложение жителям Латвии и наша способная команда. В этом у нас объективно нет конкурентов: наш избиратель достоин получить лучшее!

“Кого Вы считаете своими союзниками?”, - часто задаваемый вопрос на ток-шоу.

– Нам повезло с нашим партнерами-единомышленниками. Сближение с другими политическими партиями началось с нашей подачи - я организовала круглый стол для всех желающих досрочно распустить 14-ый Сейм еще в 2023 году. Тогда мы нашли общий язык со многими политиками-оппозиционерами, более тесное сотрудничество продолжилось на выборах в Европарламент.

Мы подписали меморандум о целях и методах и взаимно его соблюдали. А в прошлом году мы уже перешли к подаче общего списка кандидатов, куда вошли представители SUVERĒNĀ VARA, Apvienība JAUNLATVIEŠI и Русского Союза Латвии. Теперь эти депутаты работают вместе, плечо к плечу, в наших единых фракциях. На этих выборах мы идем еще дальше, расширяя круг лиц и партий, которые поддерживают нашу программу - мы стали той объединяющей силой, которая не на словах, а не деле доказала - в Латвии мы все должны жить и работать вместе, без разделений и искусственных конфронтаций. Здравый смысл нашей политики стал магнитом для нормальных людей!

“Какие цели вы ставите себе в 15-ом Сейме”, - вопрос из передачи “Kas notiek Latvijā?”

– Первая - не допустить войны в нашей стране и освободить жителей от гнета предвоенной истерии, настойчиво культивируемой средствами официальной пропаганды. Люди хотят мирного неба и определенного будущего для себя и своих детей. Обязанность любого политика это обеспечить. Ныне правящие об этом не заботятся, для нас же это приоритет!

Вторая - развернуть всю социальную сферу государства навстречу людям. В заботе об интересах своих собственных жителей заключается смысл внутренней политики - этому должны служить министерства здоровья, благосостояния, экономики, транспорта, образования и даже внутренних дел. Сначала интересы и удовлетворение всех насущных требований и нужд латвийцев и только потом (и если вообще) - какие-то общеевропейские программы и инициативы. Хотя невнятная внешняя политика до этого времени показывала, что многие из них изначально вредны для Латвии. Значит и внешняя политика нуждается в корректировке.

Третья, но не далеко не последняя - вернуть людям веру в свою страну. Правящие усердно на протяжении лет выполняли чей-то “дьявольский” план и отвращали людей от активного участия в жизни государства. “Разделяй и властвуй” - во всей красе. Только вот и властвовать они толком не сумели, лишь разделять и воровать. Всех виновных в этом пора призвать к ответу. Тогда у людей появится стимул оставаться дома и делать его краше!

“Стоит ли вообще приходить на выборы?”, - вопрос, который задает себе каждый избиратель.

– “Или сейчас, или никогда!”, мы слышим подобную фразу перед каждыми выборами. Но именно сейчас это выражение обрело истинное наполнение, к сожалению. Мы перестали жить спокойной и размеренной жизнью (если когда-то ею жили вообще). Теперь мы проживаем день за днем в постоянном стрессе, ожидая катастрофических событий или краха - будь то экономика или политика. Отсюда все антирекорды латвийской демографии. Люди просто боятся рожать и воспитывать детей в состоянии перманентной неопределенности.

Кто не выдерживает прессинга, тот ломается - или спивается, или уезжает, или умирает. Действующие правящие политики довели страну “до ручки”, большинство жителей не верит ни одной представленной в нынешнем парламенте политической силе. Даже “силой” называть тот контингент было бы для них большим комплиментом - бесформенная масса конъюнктурщиков, сбивающихся в группки по интересам и тасующиеся, как карты в колоде шулера.

Да, стоит идти на выборы - ради того, чтобы дать самим себе последний шанс жить в нормальной мирной стране! SUVERĒNA VARA готова за это бороться и побеждать!

Дорогие читатели! Мне очень важно Ваше мнение - оставайтесь на связи, наши социальные сети и каналы связи открыты для Вас в любое время! Будем вместе!

Ваша Юлия СТЕПАНЕНКО

Биографическая справка:

Юлия Сергеевна Степаненко (в девичестве Федотова), родилась 1 сентября 1977 года в Риге. Окончила Рижскую среднюю школу №50 (переименована в Rīgas Centra Humanitārā Ģimnāzija) и Юридический факультет Латвийского Университета в 2001 году. Присяжный адвокат с 2011 года.

В Сейме 12-ого и 13-ого созывов была независимым депутатом. Председатель правления политической партии “Суверенная власть” (“SUVERĒNĀ VARA”). С 2025 года - действующий депутат Рижской Думы, возглавляет депутатскую фракцию SUVERĒNĀ VARA / Apvienība JAUNLATVIEŠI. Замужем (за присяжным адвокатом и политиком Вячеславом Степаненко), мама четверых детей.