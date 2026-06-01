Компания «Rīgas namu pārvaldnieks» начала предлагать жителям многоквартирных домов замену старых советских лифтов на современные подъёмники европейского производства. Первый проект уже реализован, а в ближайшие годы таких замен может стать значительно больше.

В домах, обслуживаемых компанией «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP), до сих пор работают около тысячи лифтов, многие из которых были установлены ещё в советское время, пишет ЛЕТА. Теперь жильцам предлагают альтернативу постоянным ремонтам — полную замену старого оборудования на современные лифты европейских производителей.

Как сообщил председатель правления RNP Марис Озолиньш, предприятие провело переговоры с несколькими крупными компаниями отрасли. Сейчас для участия в проектах доступны решения производителей Kone, Schindler, Metron, Otis и MP Lifts.

Первый новый лифт уже установлен в одном из домов Пурвциемса на улице Варавикснес гатве. Работы были выполнены при поддержке программы Altum, которая частично финансирует подобные проекты.

В настоящее время в программе участвуют ещё около 15 многоквартирных домов. В общей сложности планируется заменить примерно 30 лифтов.

По словам Озолиньша, современные подъёмники обладают рядом преимуществ по сравнению со старыми моделями. Они работают значительно тише, потребляют меньше электроэнергии и требуют меньше затрат на обслуживание.

Кроме того, при замене оборудования появляется возможность расширить вход в кабину. Это позволяет без проблем пользоваться лифтом людям с инвалидными колясками, родителям с детскими колясками и пожилым жителям.

Для многих рижских домов этот вопрос становится всё более актуальным не только из-за удобства, но и из-за возраста оборудования. По словам руководителя RNP, старые лифты всё сложнее ремонтировать. Некоторые комплектующие и блоки управления больше не производятся, а поиск деталей зачастую превращается в серьёзную проблему.

Что важно знать: стоимость одного нового лифта обычно составляет от 50 до 60 тысяч евро. Программа Altum может покрыть до 40% расходов, а оставшуюся сумму жильцы могут финансировать через кредит или рассрочку.

В отдельных случаях замена оказывается даже выгоднее ремонта.

Как отмечает Озолиньш, замена одного блока управления в старом лифте может обойтись примерно в 10 тысяч евро. При этом оборудование всё равно остаётся устаревшим и требует дальнейших вложений.

В компании подчёркивают, что не ждут полного выхода лифтов из строя и регулярно проводят технические проверки, чтобы своевременно выявлять потенциальные проблемы.

Если программа покажет хорошие результаты, замена советских лифтов может постепенно стать одним из крупнейших проектов модернизации жилого фонда Риги в ближайшие годы.