Наблюдение за поведением питомца может помочь выявить его эмоциональное состояние.

Когда поведение собаки отклоняется от нормы, это может вызывать беспокойство у владельцев.

Иногда собаки начинают гоняться за своим хвостом. На первый взгляд, это может показаться безобидным, но на самом деле причина может быть серьезной.

Причины, по которым собака гоняется за хвостом

Не все владельцы замечают, что их питомец испытывает стресс. Нервное напряжение может негативно сказаться на здоровье собаки.

Если собака внезапно начала гоняться за хвостом, это может быть попыткой отвлечься от раздражающего фактора.

Эксперты советуют внимательно оценить состояние животного. Если собака стала раздражительной, злой или вялой, стоит искать источник стресса.

Игнорирование этой проблемы может привести к тому, что собака откажется от еды, что усугубит ситуацию.

Иногда собаки гоняются за хвостом по другой причине: если владелец перестал уделять питомцу должное внимание, собака может пытаться привлечь его внимание.